SMS-повестки в делах об административных правонарушениях возобновлены – ГСА

Государственная судебная администрация 16 апреля отозвала свое письмо об отмене SMS-рассылки в делах об административных правонарушениях.

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Государственная судебная администрация 16 апреля 2025 года отозвала свое письмо от 14 апреля о прекращении SMS-рассылки в делах об административных правонарушениях.

Указанное письмо, напомним, ГСА вчера разослало в суды первой и апелляционной инстанции, мотивируя свои действия, в частности, необходимостью экономии бюджетных средств.

Действия ГСА, впрочем, вызвали возмущение в судах, поскольку почтовые повестки в делах об административных правонарушениях неэффективны, к тому же достаточно дороги – стоимость одной повестки, отправленной почтой, составляет почти 80 гривен.

Как указано в письме и. о. главы Государственной судебной администрации Максима Пампуры от 16 апреля, ГП «Информационные судебные системы» должно немедленно восстановить возможность отправки SMS-повесток.

Автор: Вячеслав Хрипун

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