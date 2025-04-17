Побуждение несовершеннолетних к применению запрещенных в спорте веществ будет караться штрафом до 3400 грн – Рада поддержала изменения

Верховная Рада одобрила в первом чтении изменения в Уголовный кодекс, касающиеся ответственности за побуждение малолетних или несовершеннолетних к применению запрещенных в спорте веществ.

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17 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 12280, которым предлагается внести изменения в статью 323 Уголовного кодекса. Изменения предусматривают ответственность за побуждение малолетних или несовершеннолетних к применению запрещенных в спорте веществ или методов, а также назначение таких веществ или методов, в том числе с согласия или без согласия несовершеннолетнего, с целью улучшения спортивных результатов при отсутствии медицинских показаний.

Также законопроектом увеличивается штраф за совершение указанного правонарушения с 850 грн до 1700–3400 грн.

Таким образом, за такое побуждение лицо может получить штраф от 1700 до 3400 грн или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В примечании к статье Уголовного кодекса предлагается определить, что перечень запрещенных в спорте веществ и методов определяется стандартом «Запрещенный список», предусмотренным Законом «Об антидопинговой деятельности в спорте».

Автор: Наталя Мамченко

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