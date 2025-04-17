Спонукання неповнолітніх до застосування заборонених у спорті речовин буде каратися штрафом до 3400 грн — Рада підтримала зміни

Верховна Рада схвалила за основу зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за спонукання малолітніх чи неповнолітніх до застосування заборонених у спорті речовин.

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Верховна Рада 17 квітня прийняла за основу законопроект 12280, яким пропонується внести зміни до статті 323 Кримінального кодексу і передбачити відповідальність за спонукання малолітніх чи неповнолітніх до застосування заборонених у спорті речовин чи методів або призначення малолітнім чи неповнолітнім таких речовин чи методів, в тому числі за згодою або без отримання згоди малолітньої чи неповнолітньої особи на застосування заборонених у спорті речовин чи методів з метою покращення спортивних результатів за відсутності медичних показань.

Також цим законопроектом збільшується штраф за здійснення зазначеного правопорушення з 850 грн до 1700-3400 грн.

Таким чином за таке спонукання особа зможе отримати штраф від 1700 до 3400 або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У примітці до статті КК пропонується визначити, що перелік заборонених у спорті речовин та методів визначається стандартом «Заборонений список», що передбачений Законом «Про антидопінгову діяльність у спорті».

Автор: Наталя Мамченко

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