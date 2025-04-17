Верховна Рада утворила ТСК із захисту постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС

Буде досліджено законність дій під час реєстрації місця проживання, зокрема, в зонах безумовного відселення.

Джерело фото: tsn.ua

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Верховна Рада 16 квітня прийняла постанову 13154 «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для підготовки питань щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та щодо використання території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Основними завданнями ТСК визначено:

1) підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, а також осіб, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, на підставі аналізу стану дотримання вимог законодавства та результатів виконання відповідних державних програм;

2) дослідження стану дотримання законодавства під час реєстрації місця проживання у населених пунктах, розміщених у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та зоні гарантованого добровільного відселення, підготовка законодавчих ініціатив щодо запобігання таким порушенням;

3) розроблення заходів щодо вдосконалення механізму встановлення та перегляду зон, на які поділяється територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та віднесення населених пунктів до відповідних зон;

4) розроблення заходів щодо протидії незаконному використанню радіаційно небезпечних земель, у тому числі для одержання сільськогосподарської та іншої продукції.

Головою Тимчасової спеціальної комісії обрано народного депутата Арсенія Пушкаренка, а заступником голови ТСК – Віктора М’ялика.

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