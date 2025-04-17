Корупція зі знижкою – посадовця РДА підозрюють у поборах з підприємців

У Києві затримали посадовця Деснянської РДА за хабарі за «дозвіл» на торгівлю без документів.

Фото: Київська міська прокуратура

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Начальнику одного з відділів Управління благоустрою та підприємництва Деснянської райдержадміністрації міста Києва повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Як повідомила Київська міська прокуратура, посадовець систематично вимагав гроші від підприємців за можливість розміщення торгових точок у Деснянському районі без необхідних дозвільних документів. Вартість такої «послуги» становила 500 доларів США за одну точку щомісяця. У випадку, якщо підприємець мав кілька торгових місць, передбачалась знижка — 100 доларів США.

Правоохоронці задокументували кілька фактів передачі грошей. Загалом фігурант отримав понад 115 тисяч гривень неправомірної вигоди від представника одного з підприємців. Його затримали під час чергової передачі коштів.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Справу розслідують за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.