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Корупція зі знижкою – посадовця РДА підозрюють у поборах з підприємців

18:01, 17 квітня 2025
У Києві затримали посадовця Деснянської РДА за хабарі за «дозвіл» на торгівлю без документів.
Корупція зі знижкою – посадовця РДА підозрюють у поборах з підприємців
Фото: Київська міська прокуратура
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Начальнику одного з відділів Управління благоустрою та підприємництва Деснянської райдержадміністрації міста Києва повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Як повідомила Київська міська прокуратура, посадовець систематично вимагав гроші від підприємців за можливість розміщення торгових точок у Деснянському районі без необхідних дозвільних документів. Вартість такої «послуги» становила 500 доларів США за одну точку щомісяця. У випадку, якщо підприємець мав кілька торгових місць, передбачалась знижка — 100 доларів США.

Правоохоронці задокументували кілька фактів передачі грошей. Загалом фігурант отримав понад 115 тисяч гривень неправомірної вигоди від представника одного з підприємців. Його затримали під час чергової передачі коштів.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Справу розслідують за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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прокуратура Київ корупція

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