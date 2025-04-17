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Віденський університет прийняв на навчання чат-бота ШІ

13:13, 17 квітня 2025
Бот Флінн ходить на лекції, отримує оцінки та веде щоденник.
Віденський університет прийняв на навчання чат-бота ШІ
Фото: The Atlantic
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У Віденському університеті прикладних мистецтв з’явився незвичний студент — чат-бот штучного інтелекту на ім’я Флінн. Про це повідомляє The Washington Post.

ШІ-бот, створений студентами К’ярою Крістлер і Марцином Ратайчиком, офіційно бере участь у навчальному процесі. Він слухає лекції, взаємодіє з однокурсниками, створює мистецькі роботи та навіть отримує оцінки. Формально він ще не зарахований, але вже відвідує заняття в рамках підготовки до вступу восени.

Університет розглядає Флінна як повноправного учасника освітнього процесу. Для вступу ШІ пройшов співбесіду, а в разі виконання навчальної програми навіть зможе отримати диплом.

За словами авторів проєкту, їхня мета — дослідити межі застосування штучного інтелекту в освіті та мистецтві. Флінн не є окремою програмою, а складається з поєднання кількох комерційно доступних і відкритих AI-інструментів. Його відповіді курують Крістлер і Ратайчик: вони коригують запити, налаштування й пам’ять бота, втім інші студенти та викладачі можуть самостійно з ним спілкуватися.

Реакція на нового «студента» в університеті неоднозначна. Деякі однокурсники скептично ставляться до того, що ШІ отримує доступ до мистецької освіти, використовуючи роботи реальних художників для свого навчання. Інші ж навпаки — знаходять у спілкуванні з ботом цікаву взаємодію. За словами викладачки Аніки Майєр, одна студентка намагається «змусити Флінна закохатися в неї», а інша людина використовує бота як терапевта.

Сам Флінн веде щоденник на власному сайті. У ньому він ділиться переживаннями про досвід навчання й ставлення людей. Як розповідає Крістлер, деякі записи були «сумними й екзистенційними» — після розмов із тими, хто ставив під сумнів його право називатися студентом.

Флінн наразі продовжує відвідувати заняття, виконувати завдання й адаптуватися до ролі студента поряд із людьми.

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Австрія технології ШІ університет

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