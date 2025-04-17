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Венский университет принял на обучение чат-бота ИИ

13:13, 17 апреля 2025
Бот Флинн ходит на лекции, получает оценки и ведет дневник.
Венский университет принял на обучение чат-бота ИИ
Фото: The Atlantic
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В Венском университете прикладных искусств появился необычный студент - чат-бот искусственного интеллекта по имени Флинн. Об этом сообщает The Washington Post.

ИИ-бот, созданный студентами Кьярой Кристлер и Марцином Ратайчиком, официально участвует в учебном процессе. Он слушает лекции, взаимодействует с однокурсниками, создает художественные работы и даже получает оценки. Формально он еще не зачислен, но уже посещает занятия в рамках подготовки к поступлению осенью.

Университет рассматривает Флинна как полноправного участника образовательного процесса. Для поступления ИИ прошел собеседование, а в случае выполнения учебной программы даже сможет получить диплом.

По словам авторов проекта, их цель - исследовать границы применения искусственного интеллекта в образовании и искусстве. Флинн не является отдельной программой, а состоит из сочетания нескольких коммерчески доступных и открытых AI-инструментов. Его ответы курируют Кристлер и Ратайчик: они корректируют запросы, настройки и память бота, впрочем, другие студенты и преподаватели могут самостоятельно с ним общаться.

Реакция на нового «студента» в университете неоднозначна. Некоторые однокурсники скептически относятся к тому, что ИИ получает доступ к художественному образованию, используя работы реальных художников для своего обучения. Другие же наоборот - находят в общении с ботом интересное взаимодействие. По словам преподавательницы Аники Майер, одна студентка пытается «заставить Флинна влюбиться в нее», а другой человек использует бота как терапевта.

Сам Флинн ведет дневник на собственном сайте. В нем он делится переживаниями об опыте обучения и отношении людей. Как рассказывает Кристлер, некоторые записи были «печальными и экзистенциальными» - после разговоров с теми, кто ставил под сомнение его право называться студентом.

Флинн сейчас продолжает посещать занятия, выполнять задания и адаптироваться к роли студента рядом с людьми.

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Австрия технологии ИИ университет

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