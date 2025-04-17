Что празднуют 17 апреля и какие памятные события произошли в этот день

Православные христиане в Украине по новому стилю отмечают большой церковный праздник – Великий четверг, который в народе еще называют Чистым.

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В Украине 17 апреля отмечают День пожарной охраны. Это важная дата, отмечающая героический труд работников пожарной охраны и спасателей ГСЧС.

Также сегодня Всемирный день борьбы с гемофилией. Этот день позволяет напомнить о необходимости раннего диагноза и доступа к современным методам лечения.

По новому календарю 17 апреля церковный день памяти епископа Симеона Персидского и святого Зосима. Также в 2025 году на 17 апреля выпадает Большой или Чистый четверг.

В этот праздник принято мыться, убирать в доме, стирать одежду и готовиться ко встрече Пасхи. Хозяйки готовят куличи и пасхальные яйца. Верующие могут посетить богослужение в храме.

Памятные события:

1492 год — Христофор Колумб подписал соглашение с Испанией, обязавшись найти новый морской путь в Индию;

1607 год — 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье получил духовное посвящение, что стало началом его долгого пути к вершинам власти;

1839 год — после распада Центральноамериканской федерации возникло независимое государство Гватемала;

1847 год — Тараса Шевченко арестовали за участие в Кирило-Мефодиевском братстве;

1848 год — в Галиции были отменены крестьянские повинности по указу австрийского императора Фердинанда I, начиная с 15 мая;

1856 год — город Квебек стал официальной столицей Канады;

1875 год — Невилл Чемберлен, британец, изобрел популярную бильярдную игру «снукер»;

1888 год — двенадцать английских футбольных клубов основали Футбольную лигу, старейший чемпионат в мировом футболе;

1895 год — подписан Симоносекский мир, завершивший первую японо-китайскую войну;

1907 год — Иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке принял рекордное количество иммигрантов за день — 11 747 человек. Всего в 1907 году в США приехало 1 004 756 человек;

1924 год — основана голливудская киностудия «Metro-Goldwyn-Mayer»;

1941 год — Югославия капитулировала во время Второй мировой войны;

1946 год — Сирия получила фактическую независимость от Франции;

1961 год — началась неудачная операция кубинских эмигрантов и ЦРУ в заливе Свиней, направленная на свержение коммунистического правительства Кастро;1964 год — компания «Ford Motor Company» начала выпуск автомобиля «Форд Мустанг»;

1964 год — американка Джерри Мок стала первой женщиной, которая самостоятельно облетела Землю;

1968 год — вышла первая телепрограмма «В мире животных»;

1970 год — в Киеве открыт дворец «Украина»;

1970 год — вышел дебютный сольный альбом «Paul McCartney», что ознаменовало конец карьеры «The Beatles»;

1980 год — Южная Родезия изменила свое название на Зимбабве;

1982 год — королева Великобритании Елизавета II объявила Канаду полностью независимой от Великобритании;

1989 год — в Польше легализована деятельность независимого профсоюза «Солидарность»;

1994 год — альбом «Division Bell» группы «Pink Floyd» возглавил британский чарт альбомов, удерживая первое место на протяжении четырех недель;

2014 год — Европейский парламент в Страсбурге принял резолюцию об отказе от проекта российского газопровода «Южный поток», который должен был обойти Украину.

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