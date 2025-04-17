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Что празднуют 17 апреля и какие памятные события произошли в этот день

10:51, 17 апреля 2025
Православные христиане в Украине по новому стилю отмечают большой церковный праздник – Великий четверг, который в народе еще называют Чистым.
Что празднуют 17 апреля и какие памятные события произошли в этот день
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В Украине 17 апреля отмечают День пожарной охраны. Это важная дата, отмечающая героический труд работников пожарной охраны и спасателей ГСЧС.

Также сегодня Всемирный день борьбы с гемофилией. Этот день позволяет напомнить о необходимости раннего диагноза и доступа к современным методам лечения.

По новому календарю 17 апреля церковный день памяти епископа Симеона Персидского и святого Зосима. Также в 2025 году на 17 апреля выпадает Большой или Чистый четверг.

В этот праздник принято мыться, убирать в доме, стирать одежду и готовиться ко встрече Пасхи. Хозяйки готовят куличи и пасхальные яйца. Верующие могут посетить богослужение в храме.

Памятные события:

  • 1492 год — Христофор Колумб подписал соглашение с Испанией, обязавшись найти новый морской путь в Индию;
  • 1607 год — 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье получил духовное посвящение, что стало началом его долгого пути к вершинам власти;
  • 1839 год — после распада Центральноамериканской федерации возникло независимое государство Гватемала;
  • 1847 год — Тараса Шевченко арестовали за участие в Кирило-Мефодиевском братстве;
  • 1848 год — в Галиции были отменены крестьянские повинности по указу австрийского императора Фердинанда I, начиная с 15 мая;
  • 1856 год — город Квебек стал официальной столицей Канады;
  • 1875 год — Невилл Чемберлен, британец, изобрел популярную бильярдную игру «снукер»;
  • 1888 год — двенадцать английских футбольных клубов основали Футбольную лигу, старейший чемпионат в мировом футболе;
  • 1895 год — подписан Симоносекский мир, завершивший первую японо-китайскую войну;
  • 1907 год — Иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке принял рекордное количество иммигрантов за день — 11 747 человек. Всего в 1907 году в США приехало 1 004 756 человек;
  • 1924 год — основана голливудская киностудия «Metro-Goldwyn-Mayer»;
  • 1941 год — Югославия капитулировала во время Второй мировой войны;
  • 1946 год — Сирия получила фактическую независимость от Франции;
  • 1961 год — началась неудачная операция кубинских эмигрантов и ЦРУ в заливе Свиней, направленная на свержение коммунистического правительства Кастро;1964 год — компания «Ford Motor Company» начала выпуск автомобиля «Форд Мустанг»;
  • 1964 год — американка Джерри Мок стала первой женщиной, которая самостоятельно облетела Землю;
  • 1968 год — вышла первая телепрограмма «В мире животных»;
  • 1970 год — в Киеве открыт дворец «Украина»;
  • 1970 год — вышел дебютный сольный альбом «Paul McCartney», что ознаменовало конец карьеры «The Beatles»;
  • 1980 год — Южная Родезия изменила свое название на Зимбабве;
  • 1982 год — королева Великобритании Елизавета II объявила Канаду полностью независимой от Великобритании;
  • 1989 год — в Польше легализована деятельность независимого профсоюза «Солидарность»;
  • 1994 год — альбом «Division Bell» группы «Pink Floyd» возглавил британский чарт альбомов, удерживая первое место на протяжении четырех недель;
  • 2014 год — Европейский парламент в Страсбурге принял резолюцию об отказе от проекта российского газопровода «Южный поток», который должен был обойти Украину.

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