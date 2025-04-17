Що святкують 17 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня

Православні християни в Україні за новим стилем відзначають велике церковне свято - Великий четвер, який у народі ще називають Чистим.

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В Україні 17 квітня святкують День пожежної охорони. Це важлива дата, яка відзначає героїчну працю працівників пожежної охорони та рятувальників ДСНС.

Також сьогодні Всесвітній день боротьби з гемофілією. Цей день дає можливість нагадати про необхідність раннього діагнозу та доступу до сучасних методів лікування.

За новим календарем 17 квітня церковний день пам'яті єпископа Симеона Персидського і святого Зосима. Також у 2025 році на 17 квітня випадає Великий або Чистий четвер. У це свято прийнято митися, прибирати в домі, прати одяг і готуватися до зустрічі Великодня. Господині готують паски та крашанки. Віряни можуть відвідати богослужіння в храмі.

Пам’ятні події:

1492 рік — Христофор Колумб підписав угоду з Іспанією, зобов’язавшись знайти новий морський шлях до Індії;

1607 рік — 21-річний Арман Жан дю Плесі де Рішельє отримав духовне посвячення, що стало початком його довгого шляху до верхівок влади;

1839 рік — після розпаду Центральноамериканської федерації виникла незалежна держава Гватемала;

1847 рік — Тараса Шевченка було заарештовано за участь у Кирило-Мефодіївському братстві;

1848 рік — у Галичині було скасовано селянські повинності за указом австрійського імператора Фердинанда I, починаючи з 15 травня;

1856 рік — місто Квебек стало офіційною столицею Канади;

1875 рік — Невілл Чемберлен, британець, винайшов популярну більярдну гру “снукер”;

1888 рік — дванадцять англійських футбольних клубів заснували Футбольну лігу, найстаріший чемпіонат у світовому футболі;

1895 рік — підписано Сімоносекський мир, який завершив першу японсько-китайську війну;

1907 рік — Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за день прийняв рекордну кількість іммігрантів — 11 747 осіб. Загалом 1907 року до США в’їхало 1 004 756 людей;

1924 рік — заснована голлівудська кіностудія “Metro-Goldwyn-Mayer”;

1941 рік — Югославія капітулювала під час Другої світової війни;

1946 рік — Сирія здобула фактичну незалежність від Франції;

1961 рік — розпочалася невдала операція кубинських емігрантів і ЦРУ в затоці Свиней, спрямована на повалення комуністичного уряду Кастро;

1964 рік — компанія “Ford Motor Company” розпочала випуск автомобіля “Форд Мустанг”;

1964 рік — американка Джеррі Мок стала першою жінкою, що самостійно облетіла Землю;

1968 рік — вийшла перша телепрограма “У світі тварин”;

1970 рік — у Києві відкрито палац “Україна”;

1970 рік — вийшов дебютний сольний альбом “Paul McCartney”, що ознаменував кінець кар’єри “The Beatles”;

1980 рік — Південна Родезія змінила свою назву на Зімбабве;

1982 рік — королева Великої Британії Єлизавета ІІ оголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії;

1989 рік — у Польщі легалізовано діяльність незалежної профспілки “Солідарність”;

1994 рік — альбом “Division Bell” гурту “Pink Floyd” очолив британський чарт альбомів, утримуючи перше місце протягом чотирьох тижнів;

2014 рік — Європейський парламент у Страсбурзі ухвалив резолюцію про відмову від проєкту російського газопроводу “Південний потік”, що мав обійти Україну.

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