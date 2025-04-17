Практика судів
  1. У світі

США розглядають санкції проти DeepSeek та Nvidia

11:09, 17 квітня 2025
США можуть запровадити санкції проти китайської ШІ-компанії DeepSeek і перевіряють постачання чипів Nvidia.
США розглядають санкції проти DeepSeek та Nvidia
Фото: Swiftsell
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація Дональда Трампа обговорює можливість запровадження санкцій проти китайської компанії DeepSeek, яка займається розробкою штучного інтелекту, та американського виробника чипів Nvidia. Йдеться про обмеження доступу DeepSeek до американських технологій і потенційну заборону на використання її продуктів у США.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації. За їх словами, мета — зупинити передачу передових технологій до Китаю, зокрема тих, які можуть використовуватись для військових розробок.

Минулого тижня США вже обмежили експорт AI-чипів Nvidia до Китаю. Крім того, Спеціальний комітет Палати представників, що вивчає вплив Комуністичної партії Китаю, почав розслідування щодо можливого порушення експортного контролю з боку Nvidia. Законодавці перевіряють, чи передавала компанія критично важливі чипи китайським структурам навмисно. Уперше в Конгресі проводять таке розслідування щодо діяльності Nvidia.

Причиною посиленої уваги до DeepSeek стали не лише її зв’язки з китайськими оборонними структурами, а й успішні розробки у сфері ШІ. У січні компанія презентувала модель DeepSeek-V3, яку, за її словами, навчила лише за $6 мільйонів. Це приблизно вдесятеро дешевше, ніж аналогічні розробки провідних американських гравців.

Аналітик Клон Кітчен з American Enterprise Institute зазначив, що DeepSeek «налякала всіх», показавши готовність створити потужні системи штучного інтелекту значно дешевше за конкурентів.

На тлі цієї інформації ринкова вартість Nvidia різко впала — акції компанії подешевшали на 17%, що спричинило зниження капіталізації на $600 мільярдів.

Аналітична компанія Exiger виявила, що десятки співробітників DeepSeek пов’язані з китайськими лабораторіями, які працюють над ядерною зброєю, інститутами Народно-визвольної армії, а також університетами, що відомі співпрацею з оборонною промисловістю — так званими «сімома синами нацоборони».

В аналітичних звітах, які отримали Білий дім та Міністерство торгівлі США, йдеться про потенційні ризики для національної безпеки, пов’язані з технологіями DeepSeek.

У березні міністр торгівлі США Говард Латнік пообіцяв посилити контроль за дотриманням експортних обмежень. І вже минулого тижня Мінторг повідомив Nvidia про нові правила: продаж навіть спеціально модифікованих чипів H20 для Китаю тепер заборонено без ліцензії.

Конфлікт між США і Китаєм у сфері високих технологій поглиблюється. Після нових обмежень, акції не лише Nvidia, а й інших технологічних компаній — AMD і ASML — впали більш ніж на 6%, що свідчить про чутливість ринку до політичних рішень Вашингтона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні створять державний реєстру генетично модифікованих організмів

Кабмін затвердив порядок ведення реєстру ГМО, за який відповідатиме Мінагрополітики.

Верховна Рада прийняла закон про компенсації автоцивілки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю

З 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни матимуть право на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з державного бюджету у порядку, встановленому Кабміном.

Володимир Зеленський вніс законопроект про порядок зміни найменувань військових адміністрацій

Президент пропонує установити, що рішення щодо зміни найменування військової адміністрації населеного пункту приймається начальником відповідної військової адміністрації.

SMS-повістки у справах про адміністративні правопорушення відновлені – ДСА

Державна судова адміністрація 16 квітня відкликала свій лист про скасування SMS-розсилки у справах про адміністративні правопорушення.

Спонукання неповнолітніх до застосування заборонених у спорті речовин буде каратися штрафом до 3400 грн — Рада підтримала зміни

Верховна Рада схвалила за основу зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за спонукання малолітніх чи неповнолітніх до застосування заборонених у спорті речовин.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду