США розглядають санкції проти DeepSeek та Nvidia

Адміністрація Дональда Трампа обговорює можливість запровадження санкцій проти китайської компанії DeepSeek, яка займається розробкою штучного інтелекту, та американського виробника чипів Nvidia. Йдеться про обмеження доступу DeepSeek до американських технологій і потенційну заборону на використання її продуктів у США.
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації. За їх словами, мета — зупинити передачу передових технологій до Китаю, зокрема тих, які можуть використовуватись для військових розробок.
Минулого тижня США вже обмежили експорт AI-чипів Nvidia до Китаю. Крім того, Спеціальний комітет Палати представників, що вивчає вплив Комуністичної партії Китаю, почав розслідування щодо можливого порушення експортного контролю з боку Nvidia. Законодавці перевіряють, чи передавала компанія критично важливі чипи китайським структурам навмисно. Уперше в Конгресі проводять таке розслідування щодо діяльності Nvidia.
Причиною посиленої уваги до DeepSeek стали не лише її зв’язки з китайськими оборонними структурами, а й успішні розробки у сфері ШІ. У січні компанія презентувала модель DeepSeek-V3, яку, за її словами, навчила лише за $6 мільйонів. Це приблизно вдесятеро дешевше, ніж аналогічні розробки провідних американських гравців.
Аналітик Клон Кітчен з American Enterprise Institute зазначив, що DeepSeek «налякала всіх», показавши готовність створити потужні системи штучного інтелекту значно дешевше за конкурентів.
На тлі цієї інформації ринкова вартість Nvidia різко впала — акції компанії подешевшали на 17%, що спричинило зниження капіталізації на $600 мільярдів.
Аналітична компанія Exiger виявила, що десятки співробітників DeepSeek пов’язані з китайськими лабораторіями, які працюють над ядерною зброєю, інститутами Народно-визвольної армії, а також університетами, що відомі співпрацею з оборонною промисловістю — так званими «сімома синами нацоборони».
В аналітичних звітах, які отримали Білий дім та Міністерство торгівлі США, йдеться про потенційні ризики для національної безпеки, пов’язані з технологіями DeepSeek.
У березні міністр торгівлі США Говард Латнік пообіцяв посилити контроль за дотриманням експортних обмежень. І вже минулого тижня Мінторг повідомив Nvidia про нові правила: продаж навіть спеціально модифікованих чипів H20 для Китаю тепер заборонено без ліцензії.
Конфлікт між США і Китаєм у сфері високих технологій поглиблюється. Після нових обмежень, акції не лише Nvidia, а й інших технологічних компаній — AMD і ASML — впали більш ніж на 6%, що свідчить про чутливість ринку до політичних рішень Вашингтона.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.