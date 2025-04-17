США розглядають санкції проти DeepSeek та Nvidia

США можуть запровадити санкції проти китайської ШІ-компанії DeepSeek і перевіряють постачання чипів Nvidia.

Фото: Swiftsell

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Адміністрація Дональда Трампа обговорює можливість запровадження санкцій проти китайської компанії DeepSeek, яка займається розробкою штучного інтелекту, та американського виробника чипів Nvidia. Йдеться про обмеження доступу DeepSeek до американських технологій і потенційну заборону на використання її продуктів у США.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації. За їх словами, мета — зупинити передачу передових технологій до Китаю, зокрема тих, які можуть використовуватись для військових розробок.

Минулого тижня США вже обмежили експорт AI-чипів Nvidia до Китаю. Крім того, Спеціальний комітет Палати представників, що вивчає вплив Комуністичної партії Китаю, почав розслідування щодо можливого порушення експортного контролю з боку Nvidia. Законодавці перевіряють, чи передавала компанія критично важливі чипи китайським структурам навмисно. Уперше в Конгресі проводять таке розслідування щодо діяльності Nvidia.

Причиною посиленої уваги до DeepSeek стали не лише її зв’язки з китайськими оборонними структурами, а й успішні розробки у сфері ШІ. У січні компанія презентувала модель DeepSeek-V3, яку, за її словами, навчила лише за $6 мільйонів. Це приблизно вдесятеро дешевше, ніж аналогічні розробки провідних американських гравців.

Аналітик Клон Кітчен з American Enterprise Institute зазначив, що DeepSeek «налякала всіх», показавши готовність створити потужні системи штучного інтелекту значно дешевше за конкурентів.

На тлі цієї інформації ринкова вартість Nvidia різко впала — акції компанії подешевшали на 17%, що спричинило зниження капіталізації на $600 мільярдів.

Аналітична компанія Exiger виявила, що десятки співробітників DeepSeek пов’язані з китайськими лабораторіями, які працюють над ядерною зброєю, інститутами Народно-визвольної армії, а також університетами, що відомі співпрацею з оборонною промисловістю — так званими «сімома синами нацоборони».

В аналітичних звітах, які отримали Білий дім та Міністерство торгівлі США, йдеться про потенційні ризики для національної безпеки, пов’язані з технологіями DeepSeek.

У березні міністр торгівлі США Говард Латнік пообіцяв посилити контроль за дотриманням експортних обмежень. І вже минулого тижня Мінторг повідомив Nvidia про нові правила: продаж навіть спеціально модифікованих чипів H20 для Китаю тепер заборонено без ліцензії.

Конфлікт між США і Китаєм у сфері високих технологій поглиблюється. Після нових обмежень, акції не лише Nvidia, а й інших технологічних компаній — AMD і ASML — впали більш ніж на 6%, що свідчить про чутливість ринку до політичних рішень Вашингтона.

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