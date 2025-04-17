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Ексрадник з нацбезпеки Салліван пояснив, чому Байдену знадобилося два роки, щоб дати Україні ракети ATACMS

10:33, 17 квітня 2025
Ексрадник з національної безпеки США Джейк Салліван назвав причиною попередження Міноборони щодо їхньої кількості.
Ексрадник з нацбезпеки Салліван пояснив, чому Байдену знадобилося два роки, щоб дати Україні ракети ATACMS
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46-й президент Джо Байден два роки не давав Україні ракети ATACMS через брак зброї. Таку заяву зробив ексрадник з національної безпеки США Джейк Салліван.

За його словами, США готові були ризикувати з часом більше.

«Причина, чому ми не надали їх спочатку – міністр оборони та військові США повідомили президенту, що в нашому арсеналі недостатньо ATACMS для базового стримування. Вони сказали «ми не рекомендуємо передавати їх іншій країні. За два роки ми виробили більше. Ми виготовили достатньо, щоб надати Україні кілька сотень ATACMS», - вказав він та зазначив, що це була одна частина, друга частина – у квітні-травні 2022 року питання ескалації було іншим, ніж у 2024.

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США

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