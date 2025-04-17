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Экс-советник по нацбезопасности Салливан объяснил, почему Байдену понадобилось два года, чтобы дать Украине ракеты ATACMS

10:33, 17 апреля 2025
Экс-советник по национальной безопасности США Джейк Салливан назвал причиной предупреждение Минобороны относительно их количества.
Экс-советник по нацбезопасности Салливан объяснил, почему Байдену понадобилось два года, чтобы дать Украине ракеты ATACMS
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46-й президент Джо Байден два года не предоставлял Украине ракеты ATACMS из-за нехватки оружия. Такое заявление сделал экс-советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

По его словам, США готовы были рисковать со временем больше.

«Причина, почему мы не предоставили их изначально — министр обороны и военные США сообщили президенту, что в нашем арсенале недостаточно ATACMS для базового сдерживания. Они сказали «мы не рекомендуем передавать их другой стране». За два года мы произвели больше. Мы изготовили достаточно, чтобы предоставить Украине несколько сотен ATACMS», — отметил он, добавив, что это была одна часть, другая часть — в апреле-майе 2022 года вопрос эскалации был другим, чем в 2024.

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США

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