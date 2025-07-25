Стало відомо, чи можна скласти іспит на водійські права онлайн

Чи можна пройти навчання онлайн та дистанційно скласти іспити, не звертаючись у сервісний центр МВС.

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Поліція Одеської області нагадала громадянам, що скласти іспити на отримання водійського посвідчення можна виключно у сервісних центрах МВС — можливість пройти тестування онлайн не передбачена чинним законодавством.

Як повідомляється, останнім часом громадяни часто звертаються із запитанням, чи можливо пройти навчання та скласти іспити дистанційно, без відвідування сервісного центру. У поліції роз’яснюють: порядок отримання водійських прав чітко регламентується Наказом МВС №515 від 7.12.2009 року.

Згідно з цим документом, теоретичні та практичні іспити проводяться виключно у сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації особи. Це передбачено для забезпечення прозорості, чесності та належного контролю — під наглядом адміністраторів і відеоспостереження.

Правоохоронці підкреслюють: отримання посвідчення водія — це не формальність, а серйозна відповідальність за безпеку на дорозі, тому будь-які спроби обійти вимоги закону є неприпустимими.

Як отримати посвідчення водія з нуля

Перший етап — освоїти Правила дорожнього руху. Кандидат у водії має вибір: вивчати ПДР самостійно відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв або пройти теоретичну частину навчання в акредитованому навчальному закладі. Їхній перелік розміщений на сайті. Після вивчення ПДР необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС, що здійснює екзаменацію та скласти теоретичний іспит. Під час тестування необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба доступна через десять днів, починаючи з 11-го.

Результат теоретичного іспиту дійсний впродовж 1 року з дня його успішного складення. За цей час необхідно пройти практичне навчання в автошколі та скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС. У протилежному випадку – необхідно повторно складати тестування з ПДР.

Навчання в автошколі

Після складання теоретичного іспиту кандидат у водії проходить практичне навчання в автошколі. Для категорії В з механічною коробкою передач – щонайменше 40 годин практичних занять та 38 годин – на машині з автоматичною коробкою передач.

Далі необхідно скласти внутрішній практичний іспит в автошколі. Свідоцтво про закінчення практичної підготовки дійсне впродовж 2 років. За цей час необхідно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку (додається витяг про місце проживання);

ідентифікаційний код (РНОКПП);

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Зареєструватись на отримання послуги в сервісному центрі МВС можливо на сайті через Е-запис або мобільний застосунок «Е-запис» на 21 день вперед. Завантажити застосунок можна безкоштовно в App Store та Google Play.

Перше посвідчення водія видається терміном на 2 роки, після чого підлягає обміну.

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