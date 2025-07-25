Практика судів
  1. В Україні

Стало відомо, чи можна скласти іспит на водійські права онлайн

23:12, 25 липня 2025
Чи можна пройти навчання онлайн та дистанційно скласти іспити, не звертаючись у сервісний центр МВС.
Стало відомо, чи можна скласти іспит на водійські права онлайн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Одеської області нагадала громадянам, що скласти іспити на отримання водійського посвідчення можна виключно у сервісних центрах МВС — можливість пройти тестування онлайн не передбачена чинним законодавством.

Як повідомляється, останнім часом громадяни часто звертаються із запитанням, чи можливо пройти навчання та скласти іспити дистанційно, без відвідування сервісного центру. У поліції роз’яснюють: порядок отримання водійських прав чітко регламентується Наказом МВС №515 від 7.12.2009 року.

Згідно з цим документом, теоретичні та практичні іспити проводяться виключно у сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації особи. Це передбачено для забезпечення прозорості, чесності та належного контролю — під наглядом адміністраторів і відеоспостереження.

Правоохоронці підкреслюють: отримання посвідчення водія — це не формальність, а серйозна відповідальність за безпеку на дорозі, тому будь-які спроби обійти вимоги закону є неприпустимими.

Як отримати посвідчення водія з нуля

Перший етап — освоїти Правила дорожнього руху. Кандидат у водії має вибір: вивчати ПДР самостійно відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв або пройти теоретичну частину навчання в акредитованому навчальному закладі. Їхній перелік розміщений на сайті. Після вивчення ПДР необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС, що здійснює екзаменацію та скласти теоретичний іспит. Під час тестування необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба доступна через десять днів, починаючи з 11-го.

Результат теоретичного іспиту дійсний впродовж 1 року з дня його успішного складення. За цей час необхідно пройти практичне навчання в автошколі та скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС. У протилежному випадку – необхідно повторно складати тестування з ПДР.

Навчання в автошколі

Після складання теоретичного іспиту кандидат у водії проходить практичне навчання в автошколі. Для категорії В з механічною коробкою передач – щонайменше 40 годин практичних занять та 38 годин – на машині з автоматичною коробкою передач.

Далі необхідно скласти внутрішній практичний іспит в автошколі. Свідоцтво про закінчення практичної підготовки дійсне впродовж 2 років. За цей час необхідно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

  • паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку (додається витяг про місце проживання);
  • ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Зареєструватись на отримання послуги в сервісному центрі МВС можливо на сайті через Е-запис або мобільний застосунок «Е-запис» на 21 день вперед. Завантажити застосунок можна безкоштовно в App Store та Google Play.

Перше посвідчення водія видається терміном на 2 роки, після чого підлягає обміну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

посвідчення водія авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Доцент юридичного факультету із Запоріжжя зник в Ужгороді – колеги кажуть, що викладача «бусифікували» співробітники ТЦК, хоча він має відстрочку від мобілізації

З доцентом кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права «Запорізької Політехніки» Олексієм Тимчуком немає зв’язку, однак відомо, що він вже у військовій частині.

«Агов – двох набрали»: у Верховній Раді відреагували на те, що Єврокомісія «покарала» Україну за повільний набір суддів ВАКС

«Агов – двох набрали – у повній відповідності із рекомендаціями всіх ваших експертів»: голова комітету Верховної Ради Денис Маслов прокоментував зменшення виплати Єврокомісією за «невиконання маяку» з набору суддів Вищого антикорупційного суду.

Суд скасував наказ ТЦК про призов студента та наказ командира про зарахування до складу військової частини – але відмовився задовольнити вимогу про виключення зі списків в/ч

Суд, посилаючись на позицію Верховного Суду, відмовився задовольнити вимогу про виключення студента з відстрочкою зі списків військової частини, але скасував наказ командира про його зарахування до списків особового складу – тепер незрозуміло, на підставі чого студент служить у ЗСУ.

Виплата страхового відшкодування страховою компанією на виконання судового рішення не може розглядатися як добровільна виплата потерпілим — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що суд апеляційної інстанції безпідставно застосував положення статті 1215 ЦК, адже виплата страхового відшкодування здійснена відповідно до імперативної вимоги законодавства про виконання чинного рішення суду.

Законодавцем не встановлено чіткої процесуальної форми звернення сторони до суду на усунення недоліків апеляційної скарги – ККС ВС

Суд апеляційної інстанції залишив апеляційну скаргу без руху, посилаючись на невідповідність вимог сторони захисту положенням ст. 420 КПК, оскільки зміст апеляційної скарги не містив доводів, які б слугували підставою для ухвалення судом нового виправдувального вироку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва