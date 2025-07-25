Стало известно, можно ли сдать экзамен на водительские права онлайн

Можно ли пройти обучение онлайн и дистанционно сдать экзамены, не обращаясь в сервисный центр МВД.

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Полиция Одесской области напомнила гражданам, что сдать экзамены на получение водительского удостоверения можно исключительно в сервисных центрах МВД — возможность пройти тестирование онлайн не предусмотрена действующим законодательством.

Как сообщается, в последнее время граждане часто обращаются с вопросом, возможно ли пройти обучение и сдать экзамены дистанционно, без посещения сервисного центра. В полиции разъясняют: порядок получения водительских прав четко регламентируется Приказом МВД №515 от 7.12.2009 года.

Согласно этому документу, теоретические и практические экзамены проводятся исключительно в сервисном центре МВД независимо от места регистрации лица. Это предусмотрено для обеспечения прозрачности, честности и должного контроля — под наблюдением администраторов и видеонаблюдения.

Правоохранители подчеркивают: получение водительского удостоверения — это не формальность, а серьезная ответственность за безопасность на дороге, поэтому любые попытки обойти требования закона недопустимы.

Как получить водительское удостоверение с нуля

Первый этап — освоить Правила дорожного движения. Кандидат в водители имеет выбор: изучать ПДД самостоятельно в соответствии с Типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей или пройти теоретическую часть обучения в аккредитованном учебном заведении. Их перечень размещен на сайте. После изучения ПДД необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, осуществляющий экзаменование, и сдать теоретический экзамен. Во время тестирования необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан. Следующая попытка доступна через десять дней, начиная с 11-го.

Результат теоретического экзамена действителен в течение 1 года со дня его успешной сдачи. За это время необходимо пройти практическое обучение в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. В противном случае — необходимо повторно сдавать тестирование по ПДД.

Обучение в автошколе

После сдачи теоретического экзамена кандидат в водители проходит практическое обучение в автошколе. Для категории B с механической коробкой передач — не менее 40 часов практических занятий, и 38 часов — на автомобиле с автоматической коробкой передач.

Далее необходимо сдать внутренний практический экзамен в автошколе. Свидетельство об окончании практической подготовки действительно в течение 2 лет. За это время необходимо сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту (прилагается выписка о месте проживания);

идентификационный код (РНОКПП);

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.

Зарегистрироваться на получение услуги в сервисном центре МВД можно на сайте через Э-запись или в мобильном приложении «Э-запись» за 21 день вперед. Скачать приложение можно бесплатно в App Store и Google Play.

Первое водительское удостоверение выдается сроком на 2 года, после чего подлежит обмену.

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