ФОП отримав кошти від підприємництва на свій особистий рахунок — як діяти

ФОПи-платники єдиного податку зобов’язані враховувати в доходах підприємницькі надходження навіть тоді, коли кошти надійшли на особистий рахунок.

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ФОП-платник єдиного податку має врахувати в обліку доходів кошти від підприємництва, які надійшли на рахунок, відкритий для власних потреб. Про це нагадує Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Якщо за надані товари (роботи, послуги) отримано кошти на поточний рахунок, що відкритий для власних потреб, то такі кошти необхідно врахувати:

1) в обліку доходів (не платники ПДВ) та обліку доходів і витрат (платники ПДВ);

2) під час складання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за звітний (податковий) період, в якому вони отримані.

При цьому зазначаємо, що для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку (першої – третьої груп) не може використовувати поточний рахунок фізичної особи, що відкривається нею для власних потреб.