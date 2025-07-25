ФЛП получил средства от предпринимательства на свой личный счет — как действовать

ФЛП-плательщики единого налога обязаны учитывать в доходах предпринимательские поступления даже тогда, когда средства поступили на личный счет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ФЛП — плательщик единого налога должен учитывать в учете доходов средства от предпринимательской деятельности, поступившие на счет, открытый для собственных нужд. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

Если за предоставленные товары (работы, услуги) получены средства на текущий счет, открытый для личных нужд, такие средства необходимо учитывать:

1) в учете доходов (для неплательщиков НДС) и в учете доходов и расходов (для плательщиков НДС);

2) при составлении налоговой декларации плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя за отчетный (налоговый) период, в котором они были получены.

При этом отмечается, что для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, физическое лицо — предприниматель — плательщик единого налога (первой — третьей групп) не может использовать текущий счет физического лица, открытый им для собственных нужд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.