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Понад 5 тисяч українців змінили ім’я за пів року – як це зробити

23:48, 25 липня 2025
Київ — лідер за кількістю заяв на заміну імені у 2025 році.
Понад 5 тисяч українців змінили ім’я за пів року – як це зробити
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За даними Міністерства юстиції України, за перше півріччя 2025 року 5 017 українців вирішили змінити свої імена. Найактивніше такою можливістю скористалися жителі Києва, де зафіксовано 784 випадки зміни імені.

Серед інших регіонів лідерами стали Дніпропетровська область (433 зміни), Львівська (403), Одеська (359), Київська (335) та Харківська (255) області.

Міністерство юстиції нагадує, що кожен громадянин України має право змінити своє ім’я, прізвище чи по батькові відповідно до законодавства. Ця процедура доступна для всіх, хто досяг 16 років, за власним бажанням. Для осіб віком від 14 до 16 років зміна імені можлива за наявності письмової згоди батьків або піклувальника.

Як змінити ім’я в Україні

Для зміни імені необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем проживання. Українці, які постійно проживають за кордоном, можуть подати заяву до консульської установи.

Процедура зміни імені чітко регламентована. Вона передбачає подання заяви та пакета документів, а також проходження певних перевірок. Мін’юст підкреслює, що в межах політики безбар’єрності створено всі умови, щоб кожен міг реалізувати своє право на зміну імені без дискримінації чи зайвих перешкод.

Хто може змінити ім’я

  • З 16 років: особа може самостійно подати заяву на зміну імені.
  • З 14 до 16 років: зміна імені можлива за письмовою згодою батьків або піклувальника.

Куди звертатися

Заяву потрібно подавати до ДРАЦС за місцем проживання. Для українців за кордоном — до консульської установи. Заява подається у письмовій формі, обов’язково пред’являється паспорт громадянина України. Для осіб віком від 14 років додатково потрібні свідоцтво про народження та довідка з місця проживання.

Перелік документів

Для зміни імені необхідно підготувати:

  • Заяву про зміну імені;
  • Свідоцтво про народження;
  • Свідоцтво про шлюб (якщо заявник перебуває у шлюбі);
  • Свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);
  • С witness about birth of children (якщо є малолітні чи неповнолітні діти);
  • Свідоцтва про попередні зміни імені заявника, батька чи матері (якщо такі були);
  • Фотокартку заявника;
  • Письмове зобов’язання, нотаріально засвідчене, про обізнаність щодо відповідальності за надання неправдивих відомостей та необхідність обміну документів після зміни імені;
  • Квитанцію про сплату державного мита.

Під час подання заяви працівники ДРАЦС перевіряють надані документи та попереджають заявника про відповідальність за надання неправдивих відомостей і необхідність оновлення документів, зокрема паспорта.

Для осіб віком від 14 років додатково потрібна письмова згода батьків або піклувальника, зазвичай від обох батьків.

Вартість послуги

Зміна імені передбачає сплату державного мита, а для громадян за кордоном — консульського збору. Наразі діють такі тарифи:

  • 5,10 грн — за першу зміну прізвища, імені чи по батькові (крім випадків, пов’язаних із реєстрацією шлюбу);
  • 51 грн — за повторну зміну імені (не пов’язану з реєстрацією шлюбу).

Строки розгляду

Заява розглядається протягом трьох місяців з моменту її подання. У разі потреби додаткових перевірок строк може бути продовжено до шести місяців. У цей період ДРАЦС звертається до Національної поліції для перевірки таких обставин:

  • Наявність відкритих кримінальних проваджень щодо заявника;
  • Наявність непогашеної чи незнятої судимості;
  • Перебування заявника в розшуку;
  • Надання неправдивих відомостей у заяві чи документах.

Після завершення перевірок заявник отримує письмове рішення про дозвіл або відмову у зміні імені. У разі відмови причини чітко обґрунтовуються.

Отримання свідоцтва про зміну імені

Якщо рішення позитивне, заявник отримує дозвіл на зміну імені. Протягом трьох місяців після цього необхідно звернутися до того самого ДРАЦС для внесення змін до актових записів та отримання свідоцтва про зміну імені. Якщо цього не зробити вчасно, дозвіл втрачає чинність, і процедуру доведеться починати заново.

Що далі?

Після отримання свідоцтва про зміну імені громадянин має оновити всі документи, які містять попереднє ім’я, зокрема:

  • Паспорт громадянина України;
  • Ідентифікаційний код;
  • Документи про освіту;
  • Документи про право власності тощо.

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Київ Міністерство юстиції України

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