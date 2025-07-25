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Более 5 тысяч украинцев сменили имя за полгода – как это сделать

23:48, 25 июля 2025
Киев – лидер по количеству заявлений на смену имени в 2025 году.
Более 5 тысяч украинцев сменили имя за полгода – как это сделать
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По данным Министерства юстиции Украины, за первое полугодие 2025 года 5 017 украинцев решили сменить свои имена. Наиболее активно такой возможностью воспользовались жители Киева, где зафиксировано 784 случая смены имени.

Среди других регионов лидерами стали Днепропетровская область (433 смены), Львовская (403), Одесская (359), Киевская (335) и Харьковская (255) области.

Министерство юстиции напоминает, что каждый гражданин Украины имеет право изменить свое имя, фамилию или отчество в соответствии с законодательством. Эта процедура доступна для всех, кто достиг 16 лет, по собственному желанию. Для лиц в возрасте от 14 до 16 лет изменение имени возможно при наличии письменного согласия родителей или опекуна.

Как изменить имя в Украине

Для изменения имени необходимо обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАГС) по месту жительства. Украинцы, постоянно проживающие за рубежом, могут подать заявление в консульское учреждение.

Процедура смены имени четко регламентирована. Она предусматривает подачу заявления и пакета документов, а также прохождение определенных проверок. Минюст подчеркивает, что в рамках политики безбарьерности созданы все условия, чтобы каждый мог реализовать свое право на смену имени без дискриминации или лишних препятствий.

Кто может изменить имя

  • С 16 лет: лицо может самостоятельно подать заявление на изменение имени.
  • С 14 до 16 лет: изменение имени возможно с письменного согласия родителей или опекуна.

Куда обращаться

Заявление необходимо подавать в ДРАЦС по месту жительства. Для украинцев за рубежом — в консульское учреждение. Заявление подается в письменной форме, обязательно предъявляется паспорт гражданина Украины. Для лиц в возрасте от 14 лет дополнительно требуются свидетельство о рождении и справка с места жительства.

Перечень документов

Для изменения имени необходимо подготовить:

  • Заявление об изменении имени;
  • Свидетельство о рождении;
  • Свидетельство о браке (если заявитель состоит в браке);
  • Свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);
  • Свидетельство о рождении детей (если есть малолетние или несовершеннолетние дети);
  • Свидетельства о предыдущих изменениях имени заявителя, отца или матери (если таковые были);
  • Фотокарточка заявителя;
  • Письменное обязательство, нотариально заверенное, об осведомленности об ответственности за предоставление ложных сведений и необходимости обмена документов после изменения имени;
  • Квитанция об уплате государственной пошлины.

При подаче заявления сотрудники ГРАГС проверяют предоставленные документы и предупреждают заявителя об ответственности за предоставление ложных сведений и необходимости обновления документов, в частности паспорта.

Для лиц в возрасте от 14 лет дополнительно требуется письменное согласие родителей или опекуна, обычно от обоих родителей.

Стоимость услуги

Смена имени предусматривает уплату государственной пошлины, а для граждан за рубежом — консульского сбора. В настоящее время действуют следующие тарифы:

  • 5,10 грн — за первое изменение фамилии, имени или отчества (кроме случаев, связанных с регистрацией брака);
  • 51 грн — за повторное изменение имени (не связанное с регистрацией брака).

Сроки рассмотрения

Заявление рассматривается в течение трех месяцев с момента его подачи. В случае необходимости дополнительных проверок срок может быть продлен до шести месяцев. В этот период ДРАЦС обращается в Национальную полицию для проверки следующих обстоятельств:

  • Наличие открытых уголовных производств в отношении заявителя;
  • Наличие непогашенной или неснятой судимости;
  • Нахождение заявителя в розыске;
  • Предоставление ложных сведений в заявлении или документах.

После завершения проверок заявитель получает письменное решение о разрешении или отказе в смене имени. В случае отказа причины четко обосновываются.

Получение свидетельства об изменении имени

Если решение положительное, заявитель получает разрешение на изменение имени. В течение трех месяцев после этого необходимо обратиться в тот же ДРАЦС для внесения изменений в актовые записи и получения свидетельства об изменении имени. Если этого не сделать вовремя, разрешение теряет силу, и процедуру придется начинать заново.

Что дальше?

После получения свидетельства об изменении имени гражданин должен обновить все документы, которые содержат прежнее имя, в частности:

  • Паспорт гражданина Украины;
  • Идентификационный код;
  • Документы об образовании;
  • Документы о праве собственности и т. п.

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Киев Министерство юстиции Украины

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