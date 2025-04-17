США рассматривают санкции против DeepSeek и Nvidia

США могут ввести санкции против китайской ИИ-компании DeepSeek и проверяют поставки чипов Nvidia.

Фото: Swiftsell

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Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность введения санкций против китайской компании DeepSeek, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, и американского производителя чипов Nvidia. Речь идет об ограничении доступа DeepSeek к американским технологиям и потенциальном запрете на использование ее продуктов в США.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации. По их словам, цель - остановить передачу передовых технологий в Китай, в частности тех, которые могут использоваться для военных разработок.

На прошлой неделе США уже ограничили экспорт AI-чипов Nvidia в Китай. Кроме того, Специальный комитет Палаты представителей, изучающий влияние Коммунистической партии Китая, начал расследование относительно возможного нарушения экспортного контроля со стороны Nvidia. Законодатели проверяют, передавала ли компания критически важные чипы китайским структурам намеренно. Впервые в Конгрессе проводят такое расследование в отношении деятельности Nvidia.

Причиной усиленного внимания к DeepSeek стали не только ее связи с китайскими оборонными структурами, но и успешные разработки в сфере ИИ. В январе компания представила модель DeepSeek-V3, которую, по ее словам, обучила всего за $6 миллионов. Это примерно в десять раз дешевле, чем аналогичные разработки ведущих американских игроков.

Аналитик Клон Китчен из American Enterprise Institute отметил, что DeepSeek «напугала всех», показав готовность создать мощные системы искусственного интеллекта значительно дешевле конкурентов.

На фоне этой информации рыночная стоимость Nvidia резко упала - акции компании подешевели на 17%, что привело к снижению капитализации на $600 миллиардов.

Аналитическая компания Exiger обнаружила, что десятки сотрудников DeepSeek связаны с китайскими лабораториями, работающими над ядерным оружием, институтами Народно-освободительной армии, а также университетами, известными сотрудничеством с оборонной промышленностью - так называемыми «семью сыновьями нацобороны».

В аналитических отчетах, которые получили Белый дом и Министерство торговли США, говорится о потенциальных рисках для национальной безопасности, связанных с технологиями DeepSeek.

В марте министр торговли США Говард Латник пообещал усилить контроль за соблюдением экспортных ограничений. И уже на прошлой неделе Минторг уведомил Nvidia о новых правилах: продажа даже специально модифицированных чипов H20 для Китая теперь запрещена без лицензии.

Конфликт между США и Китаем в сфере высоких технологий углубляется. После новых ограничений, акции не только Nvidia, но и других технологических компаний - AMD и ASML - упали более чем на 6%, что свидетельствует о чувствительности рынка к политическим решениям Вашингтона.

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