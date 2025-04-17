Коррупция со скидкой – чиновника РГА подозревают в поборах с предпринимателей

В Киеве задержали чиновника Деснянской РГА за взятки за «разрешение» на торговлю без документов.

Фото: Киевская городская прокуратура

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Начальнику одного из отделов Управления благоустройства и предпринимательства Деснянской райгосадминистрации города Киева сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, чиновник систематически требовал деньги от предпринимателей за возможность размещения торговых точек в Деснянском районе без необходимых разрешительных документов. Стоимость такой «услуги» составляла 500 долларов США за одну точку ежемесячно. В случае, если предприниматель имел несколько торговых мест, предусматривалась скидка - 100 долларов США.

Правоохранители задокументировали несколько фактов передачи денег. В общем фигурант получил более 115 тысяч гривен неправомерной выгоды от представителя одного из предпринимателей. Его задержали во время очередной передачи средств.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Дело расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

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