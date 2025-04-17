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Верховная Рада создала ВСК по защите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

12:39, 17 апреля 2025
Будет исследована законность действий при регистрации места жительства, в частности, в зонах безусловного отселения.
Верховная Рада создала ВСК по защите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
Источник фото: tsn.ua
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Верховная Рада 16 апреля приняла постановление 13154 «О создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины для подготовки вопросов по усилению социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и по использованию территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы».

Основными задачами ВСК определены:

  1. подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере социальной защиты участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также лиц, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы, на основе анализа состояния соблюдения требований законодательства и результатов выполнения соответствующих государственных программ;
  2. исследование состояния соблюдения законодательства при регистрации места проживания в населенных пунктах, расположенных в зоне обязательного (обязательного) отселения и зоне гарантированного добровольного отселения, подготовка законодательных инициатив по предотвращению таких нарушений;
  3. разработка мероприятий по совершенствованию механизма установления и пересмотра зон, на которые делится территория, подвергшаяся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы, и отнесение населенных пунктов к соответствующим зонам;
  4. разработка мероприятий по противодействию незаконному использованию радиационно опасных земель, в том числе для получения сельскохозяйственной и другой продукции.

Председателем Временной специальной комиссии избран народный депутат Арсений Пушкаренко, а заместителем председателя ВСК — Виктор Мялник.

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Верховная Рада Украины АЭС

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