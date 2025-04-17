Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Владимир Зеленский внес законопроект о порядке изменения наименований военных администраций

11:22, 17 апреля 2025
Президент предлагает установить, что решение об изменении наименования военной администрации населенного пункта принимается начальником соответствующей военной администрации.
Владимир Зеленский внес законопроект о порядке изменения наименований военных администраций
Фото: hromadske.radio
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13175 о внесении изменений в Закон «О правовом режиме военного положения» относительно изменения наименований военных администраций населенных пунктов.

Как указано в пояснениях, целью является установление правовых оснований для изменения наименований военных администраций населенных пунктов, в частности, в связи с принятием в соответствии с Законом «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» постановления Верховной Рады от 19 сентября 2024 года №3984-IX «О переименовании отдельных населенных пунктов и районов».

По состоянию на 27 января 2025 года в Украине создано более 190 военных администраций населенных пунктов.

Постановлением парламента о переименовании отдельных населенных пунктов и районов с учетом рекомендаций Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка были переименованы отдельные населенные пункты и районы.

В связи с этим требуется решение вопроса об изменении наименований созданных указами Президента военных администраций населенных пунктов, расположенных в пределах переименованных административно-территориальных единиц.

Переименование населенного пункта, в котором создана соответствующая военная администрация, должно приводить к изменению наименования военной администрации населенного пункта, указанного в указе Президента о создании соответствующей военной администрации, с последующим внесением изменений в сведения о государственном органе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Таким образом, в законопроекте предлагается установить, что наименования военных администраций населенных пунктов являются производными от названий соответствующих административно-территориальных единиц, а также определить, что переименование административно-территориальной единицы является основанием для изменения наименования соответствующей военной администрации населенного пункта, при этом решение об изменении наименования принимает начальник соответствующей военной администрации населенного пункта.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о компенсациях по автострахованию для участников боевых действий и лиц с инвалидностью

С 1 января 2025 года на период действия военного положения и в течение одного года после его окончания участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны получат право на компенсацию их расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования за счет государственного бюджета в порядке, установленном Кабмином.

Владимир Зеленский внес законопроект о порядке изменения наименований военных администраций

Президент предлагает установить, что решение об изменении наименования военной администрации населенного пункта принимается начальником соответствующей военной администрации.

SMS-повестки в делах об административных правонарушениях возобновлены – ГСА

Государственная судебная администрация 16 апреля отозвала свое письмо об отмене SMS-рассылки в делах об административных правонарушениях.

Побуждение несовершеннолетних к применению запрещенных в спорте веществ будет караться штрафом до 3400 грн – Рада поддержала изменения

Верховная Рада одобрила в первом чтении изменения в Уголовный кодекс, касающиеся ответственности за побуждение малолетних или несовершеннолетних к применению запрещенных в спорте веществ.

Количество оправдательных приговоров в Украине остается очень низким – Верховный Суд

При этом десятки тысяч уголовных дел рассматриваются в судах годами.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду