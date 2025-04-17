Специалисты по ІТ-защите станут обязательными в госструктурах – Зеленский подписал закон

Президент подписал закон о защите государственных информационных ресурсов и кибербезопасности.

Фото: Телеграф

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4336-IX, который усиливает защиту государственных информационных систем и кибербезопасность Украины.

Документ предусматривает создание национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки и киберугрозы. Кроме того, запланирован запуск системы обмена информацией о таких угрозах на национальном уровне.

Закон также обязывает государственные органы и объекты критической инфраструктуры вводить штатные должности специалистов по кибербезопасности. Их работа должна стать частью системного подхода к защите информации в государственном секторе.

Принятие закона объясняется необходимостью укрепления цифровой безопасности страны в условиях современных угроз. Как указано в официальном сообщении, кибербезопасность - одно из ключевых условий защиты национальных интересов в цифровом пространстве.

Ранее «Судебно-юридическая газета» описала изменения, предусмотренные законопроектом №11290.

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