Специалисты по ІТ-защите станут обязательными в госструктурах – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4336-IX, который усиливает защиту государственных информационных систем и кибербезопасность Украины.
Документ предусматривает создание национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки и киберугрозы. Кроме того, запланирован запуск системы обмена информацией о таких угрозах на национальном уровне.
Закон также обязывает государственные органы и объекты критической инфраструктуры вводить штатные должности специалистов по кибербезопасности. Их работа должна стать частью системного подхода к защите информации в государственном секторе.
Принятие закона объясняется необходимостью укрепления цифровой безопасности страны в условиях современных угроз. Как указано в официальном сообщении, кибербезопасность - одно из ключевых условий защиты национальных интересов в цифровом пространстве.
Ранее «Судебно-юридическая газета» описала изменения, предусмотренные законопроектом №11290.
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