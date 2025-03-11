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Госспецсвязи расширят полномочия – Рада готовится принять закон

17:38, 11 марта 2025
Госспецсвязи будет предоставлять обязательные для выполнения требования об устранении нарушений законодательства относительно функционирования национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы, а также принимать меры оперативного реагирования путем предоставления обязательных к выполнению требований о реагировании.
Госспецсвязи расширят полномочия – Рада готовится принять закон
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Верховная Рада 11 марта приступила к рассмотрению для принятия в целом как закона законопроекта 11290 о защите информации и киберзащите государственных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры. Ожидается, что он будет принят во втором чтении 12 марта.

Законопроект предусматривает расширение полномочий Госспецсвязи.

Так, Закон «О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины» предлагается дополнить термином «орган стандартизации криптографической и технической защиты информации, киберзащиты, противодействия техническим разведкам», определяемый как «научное (научно-исследовательское, научно-технологическое, научно-техническое, научно практическое) учреждение или организация Госспецсвязи, к функциям которой относится разработка, принятие, внесение изменений, отмена, возобновление действия, обнародование, введение и применение стандартов криптографической и технической защиты информации, киберзащиты, противодействия техническим разведкам».

Также предусмотрено возложение на Госспецсвязи обязанности о назначении органа стандартизации криптографической и технической защиты информации, киберзащиты, противодействия техническим разведкам из числа учреждений и организаций Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Кроме того, Госспецсвязи будет предоставлять обязательные к выполнению требования об устранении установленных в соответствии с законом нарушений законодательства относительно функционирования национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы и т.п., а также в определенных законодательством случаях принимать меры оперативного реагирования на киберинциденты, кибератаки реагирование.

В то же время предполагается, что «такое реагирование путем предоставления требования о реагировании является актом организационно-распорядительного характера, не является мерой государственного контроля за технической защитой информации и киберзащитой и осуществляется с целью предотвращения или минимизации негативных последствий в связи с киберинцидентом, кибератакой или киберугрозой».

Проект предлагает дополнить Закон «Об основных основах обеспечения кибербезопасности Украины» новой статьей о подразделениях по киберзащите, руководителями по киберзащите. Предусмотрено, что назначение руководителя по киберзащите на должность в органе государственной власти, назначение ответственного лица, выполняющего функции и задачи руководителя по киберзащите в юридическом лице, являющемся владельцем или распорядителем объектов критической информационной инфраструктуры I и II категорий критичности, в порядке, утвержденном Кабмином, согласовывается Госспецсвязи после проверки, проведенной СБУ в пределах ее полномочий. Иными словами, Госспецсвязи как органу государственной власти законом предоставляется право и возможность влиять на кадровую политику в других органах государственной власти и органах местного самоуправления, деятельность которых регулируется их базовыми законами.

Также предполагается определить полномочия Национального координационного центра кибербезопасности как рабочего органа Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект киберзащита

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Госспецсвязи расширят полномочия – Рада готовится принять закон

Госспецсвязи будет предоставлять обязательные для выполнения требования об устранении нарушений законодательства относительно функционирования национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы, а также принимать меры оперативного реагирования путем предоставления обязательных к выполнению требований о реагировании.

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