На поезде Киев-Ужгород появится специальный детский вагон

В Укрзализныце анонсировали открытие с 18 марта детского вагона в поезде Киев-Ужгород.

Фото: УЗ

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С 18 марта в составе поезда №81/82 Киев-Ужгород появится новый детский вагон. Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», этот вагон станет восьмым в серии специальных вагонов для путешествий с детьми.

Стоимость билета на детский вагон составляет 745 грн, а продажа билетов уже открыта через приложение «Укрзалізниці», где они обозначены специальной маркировкой «детский».

Детский вагон оборудован всем необходимым для комфортного пребывания родителей с детьми, и, как и предыдущие семь вагонов, он рассчитан преимущественно на детей в возрасте от 0 до 8 лет.

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