На поїзді Київ-Ужгород з’явиться спеціальний дитячий вагон

В Укрзалізниці анонсували відкриття з 18 березня дитячого вагона у поїзді Київ-Ужгород.

Фото: УЗ

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З 18 березня в складі поїзда №81/82 Київ-Ужгород з'явиться новий дитячий вагон. Як повідомила пресслужба «Укрзалізниці», цей вагон стане восьмим у серії спеціальних вагонів для подорожей з дітьми.

Вартість квитка на дитячий вагон становить 745 грн, а продаж квитків уже відкрито через застосунок «Укрзалізниці», де вони позначені спеціальним маркуванням «дитячий».

Дитячий вагон обладнаний всім необхідним для комфортного перебування батьків з дітьми, і, як і попередні сім вагонів, він розрахований переважно на дітей віком від 0 до 8 років.

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