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Держспецзв’язку розширять повноваження – Рада готується прийняти закон

17:38, 11 березня 2025
Держспецзв’язку буде надавати обов’язкові до виконання вимоги про усунення порушень законодавства щодо функціонування національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози, а також вживати заходів оперативного реагування шляхом надання обов’язкових до виконання вимог про реагування.
Держспецзв’язку розширять повноваження – Рада готується прийняти закон
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Верховна Рада 11 березня розпочала розгляд для прийняття в цілому як закону законопроекту 11290 щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Очікується, що він буде прийнятий у другому читанні 12 березня.

Законопроект передбачає розширення повноважень Держспецзв’язку.

Так, Закон «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» пропонується доповнити терміном «орган стандартизації криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, протидії технічним розвідкам», що визначається як «наукова (науково дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково практична) установа або організація Держспецзв’язку, до функцій якої належить розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування стандартів криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, протидії технічним розвідкам».

Також передбачено покладення на Держспецзв’язку обов’язку щодо призначення органу стандартизації криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, протидії технічним розвідкам із числа установ і організацій Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Крім того, Держспецзв’язку буде надавати обов’язкові до виконання вимоги про усунення встановлених відповідно до закону порушень законодавства щодо функціонування національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози тощо, а також у визначених законодавством випадках вживати заходів оперативного реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози шляхом надання обов’язкових до виконання вимог про реагування.

Водночас передбачається, що «таке реагування шляхом надання вимоги про реагування є актом організаційно-розпорядчого характеру, не є заходом державного контролю за технічним захистом інформації та кіберзахистом та здійснюється з метою запобігання або мінімізації негативних наслідків у зв’язку з кіберінцидентом, кібератакою або кіберзагрозою».

Проектом пропонується доповнити Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» новою статтею про підрозділи з кіберзахисту, керівників з кіберзахисту. Передбачено, що призначення керівника з кіберзахисту на посаду в органі державної влади, призначення відповідальної особи, яка виконує функції та завдання керівника з кіберзахисту в юридичній особі, що є власником або розпорядником об’єктів критичної інформаційної інфраструктури I і II категорій критичності, у порядку, затвердженому Кабміном, погоджується Держспецзв’язку після перевірки, проведеної СБУ в межах її повноважень. Інакше кажучи, Держспецзв’язку як органу державної влади законом надається право і можливість впливати на кадрову політику в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, діяльність яких регулюється їхніми базовими законами.

Також передбачається визначити повноваження Національного координаційного центру кібербезпеки як робочого органу Ради національної безпеки і оборони України.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект кіберзахист

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Держспецзв’язку розширять повноваження – Рада готується прийняти закон

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