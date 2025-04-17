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Володимир Зеленський підписав закон про євроінтеграцію ринку послуг автомобільного транспорту

11:45, 17 квітня 2025
Президент підписав закон щодо впорядкування ринку автотранспортних послуг відповідно до норм ЄС.
Володимир Зеленський підписав закон про євроінтеграцію ринку послуг автомобільного транспорту
Джерело фото: STRINGER/ REUTERS
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Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний Закон 4337-IX (законопроект 4560 від 30.12.2020), що впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм ЄС.

Закон спрямований на врегулювання ринку автомобільних перевезень в Україні відповідно до європейських стандартів.

Він запроваджує чіткі правила ліцензування перевізників відповідно до положень Регламенту ЄС, визначає вимоги до професійної компетентності менеджерів з перевезень, підвищує рівень безпеки та якості транспортних послуг.

Закон також передбачає створення єдиної інформаційної системи для контролю безпеки на транспорті.

У результаті очікується зменшення кількості ДТП, покращення умов роботи перевізників та гармонізація українського законодавства з нормами ЄС, що сприятиме інтеграції до європейського транспортного ринку.

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