У Польщі заборонили фотографувати критичну інфраструктуру

За порушення заборони на зйомку стратегічних об’єктів передбачено штраф або арешт.

Фото: Shutterstock

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Із 17 квітня в Польщі почала діяти заборона на фотографування низки стратегічних об’єктів – як військових, так і цивільної інфраструктури. Про це повідомляє RMF24.

Під обмеження підпадають військові частини, електростанції, залізничні об'єкти, мости, аеропорти та інші важливі об’єкти. Щоб зробити знімки таких місць, необхідно отримати спеціальний дозвіл.

Постанова Міністерства оборони, яка стала підґрунтям для нововведення, була ухвалена 27 березня і опублікована 3 квітня. Вона передбачає не лише саму заборону, а й встановлює порядок маркування таких об’єктів та процедуру подачі заявок на дозвіл зйомки.

Органи, які відповідають за конкретні об’єкти, визначатимуть, чи підлягає той чи інший об’єкт обмеженням.

Порушення заборони тягне за собою штраф від 5 до 20 тисяч злотих, конфіскацію обладнання для зйомки або навіть арешт терміном до 30 днів.

Генерал Вєслав Кукула, начальник Генерального штабу польської армії, пояснив, що це рішення пов’язане з безпековими ризиками: «Ми спостерігаємо активність, спрямовану на збір інформації про критичну інфраструктуру. Серед затриманих агентів були й ті, хто мав фото з розташуванням наших військ і підрозділів».

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