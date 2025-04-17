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На Пасху полиция усилит меры безопасности и не исключает выборочные проверки вещей

12:03, 17 апреля 2025
Правоохранители могут выборочно проводить поверхностный осмотр вещей граждан, указала спикер Нацполиции.
На Пасху полиция усилит меры безопасности и не исключает выборочные проверки вещей
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Национальная полиция Украины усилит меры безопасности на Пасху, в частности, как сообщила спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис, экипажи полиции будут приближены к местам богослужений, возможен выборочный осмотр вещей граждан. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Во время празднования Пасхи Национальная полиция, как и каждый год, усиливает меры безопасности. Экипажи полиции будут приближены к местам проведения богослужений», — сообщила должностница и отметила, что Нацполиция готова обеспечивать правопорядок возле храмов, на улицах и автотрассах.

«Полицейские могут выборочно проводить поверхностный осмотр вещей граждан», — добавила она.

В полиции призвали граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

«Помним, что враг подлый и может прибегнуть к любым действиям, даже на Пасху», — отметила спикер Нацполиции.

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Национальная полиция полиция

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