Верховная Рада приняла закон о компенсациях по автострахованию для участников боевых действий и лиц с инвалидностью

С 1 января 2025 года на период действия военного положения и в течение одного года после его окончания участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны получат право на компенсацию их расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования за счет государственного бюджета в порядке, установленном Кабмином.

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 12295-д о внесении изменений в Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» относительно компенсации расходов определенных категорий лиц.

По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, речь идет о компенсациях по автострахованию для участников боевых действий и лиц с инвалидностью.

Законопроектом предусмотрены изменения в Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» относительно компенсации расходов определенных категорий лиц.

В доработанном комитетом законопроекте предлагается:

установить с 1 января 2025 года на период действия военного положения и в течение одного года после его окончания право участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на компенсацию их расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования за счет государственного бюджета Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров;

установить на постоянной основе снижение на 50% для страхователя – лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования в отношении транспортного средства с рабочим объемом двигателя до 2500 кубических сантиметров или мощностью электродвигателя до 100 киловатт включительно, принадлежащего ему на праве собственности, при условии управления таким транспортным средством исключительно страхователем или лицом, также относящимся к другим категориям, имеющим право на скидку, и использования транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и/или грузов, и другое.

«Это один из шагов для поддержки ветеранов. Однако у нас есть еще ряд вопросов, которые также стоят остро. Слышу о них от участников боевых действий, вижу в комментариях здесь на канале и в TikTok. Обрабатываем все обращения», – отметил Гетманцев.

В свою очередь, первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк отметил, что законопроектом также предлагается:

предоставление права Правительству устанавливать порядок, условия и размер компенсации другим категориям лиц, имеющим право на скидку 50% в соответствии с Законом, что обеспечивает дополнительную гибкость в реализации положений Закона и возможность учета специфических потребностей этих категорий граждан;

установление, что в случае отсутствия договора страхования для указанных категорий граждан ущерб, причиненный ими с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года, подлежит компенсации за счет централизованного страхового резервного фонда защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях МТСБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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