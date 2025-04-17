Страховий поліс для ветеранів та ветеранок буде коштувати 0 грн – держава компенсує витрати

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 12295-д, що передбачає повну компенсацію вартості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) для ветеранів війни. Документ підтримали 285 народних депутатів.
Як пояснили у Мінветеранів, згідно з нововведеннями, з 1 січня 2025 року учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують власними транспортними засобами, матимуть право на оформлення автоцивілки абсолютно безкоштовно. Половину вартості полісу покриватиме страхова компанія, а іншу половину — держава з бюджету.
Що це означає:
Умови програми:
Авто має бути у власності та під особистим керуванням ветерана війни
Об’єм двигуна — до 2500 см куб. або потужність електродвигуна — до 100 кВт
Транспорт не використовується для комерційних перевезень
Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Після цього Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців має затвердити Порядок і умови компенсації, забезпечити цифрову інтеграцію між державними реєстрами та привести відповідні акти у відповідність із Законом.
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