Спецслужби попереджають про можливі обстріли на Великдень – Зеленський

За словами Зеленського, Росія може атакувати Україну під час Великодніх свят.

Фото: president.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська можуть завдати нових ударів по Україні на Великдень або після нього. Про це він повідомив під час церемонії вручення державних нагород працівникам енергетичної галузі.

Говорячи про наслідки зимових атак на енергетичну інфраструктуру, глава держави наголосив, що загроза з боку Росії не зникла.

«Є дані від наших спецслужб, розвідок нашої країни. І зараз в час Великодня і після цього можливі нові удари Росії», — сказав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.