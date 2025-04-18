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На Одещині горе-матір побила свого однорічного сина, коли він плакав: дитина померла в лікарні

09:05, 18 квітня 2025
Хлопчика госпіталізували до лікарні у непритомному стані з забоєм головного мозку, застарілими переломи плечової та ліктьової кісток.
На Одещині горе-матір побила свого однорічного сина, коли він плакав: дитина померла в лікарні
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На Одещині затримали затримали жінку, яка побила свого однорічного сина, внаслідок яких він помер у лікарні. Про це повіомляє поліція регіону.

Про малюка в поліцію повідомили медики. Його госпіталізували до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні у непритомному стані з забоєм головного мозку, застарілими переломи плечової та ліктьової кісток. На жаль, невдовзі хлопчик помер.

Як встановили слідчі, 26-річна жителька Березівщини привезла в місцевий медцентр сина, коли йому стало зовсім зле, і пояснила, що він забився, впавши з ліжка. Втім, у ході проведення слідчих заходів поліцейські викрили жінку в обмані і з’ясували, що вона спричинила малюкові тілесні ушкодження, коли він плакав.

Раніше громадянка в поле зору поліції не потрапляла. Слідчі затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і за наявності достатніх доказів повідомили їй про підозру за статтею 121 Кримінального кодексу України. За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує чималий термін ув’язнення.

В рамках слідства призначено низку експертиз, у тому числі судово-медичну для встановлення точної причини смерті дитини. Процесуальне керівництво у справі здійснює Березівська окружна прокуратура.

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Національна поліція діти Одеса

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