США не підтримали резолюцію ООН через згадку про вторгнення РФ в Україну

У місії США при ООН пояснили, що резолюція повторює заяви, які Вашингтон вважає «некорисними для просування справи миру».

Результати голосування в Раді ООН / Фото з відкритих джерел

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Генасамблея ООН 16 квітня голосувала за проєкт резолюції «Співпраця між Організацією Об'єднаних Націй і регіональними та іншими організаціями: співпраця між Організацією Об'єднаних Націй і Радою Європи».

У тексті документа кілька разів згадується агресія Росії проти України.

У місії США при ООН пояснили, що резолюція повторює заяви, які Вашингтон вважає «некорисними для просування справи миру».

«Ми впевнені, що тривале вирішення російсько-української війни має найбільше значення для членів Ради Європи, як і для США», — наголошується у документі.

У підсумку проти резолюції проголосували дев'ять країн, зокрема, і США.

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