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Чат-бот Grok отримав функцію пам’яті та зможе відповідати точніше

21:35, 17 квітня 2025
Чат-бот Grok почав запам’ятовувати вподобання користувачів.
Чат-бот Grok отримав функцію пам’яті та зможе відповідати точніше
Фото: Habr
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Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, запустила нову функцію пам’яті у своєму чат-боті Grok. Відтепер він зможе запам’ятовувати вподобання користувача та окремі факти про нього, щоб формувати більш персоналізовані відповіді.

Це рішення наближує Grok до функціональності основних конкурентів — зокрема, ChatGPT від OpenAI, який вже давно використовує подібну систему збереження інформації й нещодавно отримав оновлення, що дозволяє посилатися на всю історію спілкування з користувачем.

За словами xAI, нова функція пам’яті є «прозорою»: користувачі можуть переглядати, що саме запам’ятав чат-бот, і за потреби — видаляти цю інформацію.

Функція вже доступна в бета-версії на сайті Grok.com, а також у мобільних додатках для iOS та Android. Виняток — країни Європейського Союзу та Велика Британія, де функцію поки не запускають.

Незабаром можливість користуватися пам’яттю Grok з’явиться і в соцмережі Х (колишній Twitter), яка також належить Ілону Маску. У налаштуваннях користувачі можуть вимкнути збереження даних у розділі «Контроль даних», але наразі видалення збереженої інформації доступне лише через вебверсію.

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