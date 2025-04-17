У Міноборони розповіли, що робити, коли Резерв+ не бачить статус особи з інвалідністю

В залежності від дати встановлення інвалідності можна подати заяву через електронний кабінет або звернутися до закладу охорони здоров’я.

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У Міністерстві оборони, що робити, якщо встановлена інвалідність, але застосунок Резерв+ цього не бачить.

«Зараз розповімо, як зробити так, щоб законна відстрочка зʼявилася в застосунку.

Є два сценарії — залежно від того, коли саме була встановлена інвалідність», зазначили у міністерстві.

До 1.01.2025

У такому випадку потрібно подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю на первинну реєстрацію в системі Мінсоцполітики зі сканкопією довідки.

Після цього дані автоматично підтягнуться в системи Міністерства соціальної політики.

Або зверніться до свого ОСЗН з оригіналом довідки та паспортом — спеціалісти внесуть дані вручну.

Після 1.01.2025

Перевірте на Соціальному порталі soc.gov.ua наявність відомостей за результатами оцінки експертної команди, яка замінила МСЕК.

Якщо є помилки або даних немає — зверніться до закладу охорони здоров’я, де проходили оцінювання.

Як тільки інформація з’явиться в реєстрах — вона автоматично підтягнеться у Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

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