У Міноборони розповіли, що робити, коли Резерв+ не бачить статус особи з інвалідністю

У Міністерстві оборони, що робити, якщо встановлена інвалідність, але застосунок Резерв+ цього не бачить.
«Зараз розповімо, як зробити так, щоб законна відстрочка зʼявилася в застосунку.
Є два сценарії — залежно від того, коли саме була встановлена інвалідність», зазначили у міністерстві.
До 1.01.2025
У такому випадку потрібно подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю на первинну реєстрацію в системі Мінсоцполітики зі сканкопією довідки.
Після цього дані автоматично підтягнуться в системи Міністерства соціальної політики.
Або зверніться до свого ОСЗН з оригіналом довідки та паспортом — спеціалісти внесуть дані вручну.
Після 1.01.2025
Перевірте на Соціальному порталі soc.gov.ua наявність відомостей за результатами оцінки експертної команди, яка замінила МСЕК.
Якщо є помилки або даних немає — зверніться до закладу охорони здоров’я, де проходили оцінювання.
Як тільки інформація з’явиться в реєстрах — вона автоматично підтягнеться у Резерв+.
Автор: Наталя Мамченко
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