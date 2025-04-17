В Минобороны рассказали, что делать, если Резерв+ не отображает статус лица с инвалидностью

В Министерстве обороны объяснили, что делать, если инвалидность установлена, но приложение Резерв+ этого не отображает.
«Сейчас расскажем, как сделать так, чтобы законная отсрочка появилась в приложении. Есть два сценария — в зависимости от того, когда именно была установлена инвалидность», — отметили в министерстве.
До 1.01.2025
В таком случае нужно подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью на первичную регистрацию в системе Минсоцполитики со скан-копией справки. После этого данные автоматически подтянутся в системы Министерства социальной политики.
Или обратитесь в свой ОСЗН с оригиналом справки и паспортом — специалисты внесут данные вручную.
После 1.01.2025
Проверьте на Социальном портале soc.gov.ua наличие сведений по результатам оценки экспертной команды, которая заменила МСЕК. Если есть ошибки или данные отсутствуют — обратитесь в учреждение здравоохранения, где проходили оценивание.
Как только информация появится в реестрах — она автоматически подтянется в Резерв+.
Автор: Наталя Мамченко
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