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Владимир Зеленский анонсировал усиление производства оружия в Украине

21:17, 17 апреля 2025
По словам Зеленского, более 40% оружия на фронте – украинского производства.
Владимир Зеленский анонсировал усиление производства оружия в Украине
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с работниками оборонно-промышленного комплекса Украины заявил, что страна продолжит наращивать производство оружия - как собственными силами, так и в партнерстве с другими государствами. Об этом сообщил Офис Президента.

Глава государства поблагодарил работников предприятий ОПК за вклад в укрепление обороноспособности Украины и отметил их государственными наградами. Встреча состоялась по случаю Дня работника оборонно-промышленного комплекса, который в Украине отмечают 13 апреля.

«Уже сейчас наш оборонно-промышленный комплекс производит более тысячи видов оружия: от снарядов для артиллерии до ракет и дальнобойного оружия, наших дронов. Более 40 процентов всего оружия, применяемого на фронте для обороны нашей страны, произведено в Украине», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул важность сотрудничества с международными партнерами, которые все больше заинтересованы в украинских разработках. По его словам, почти каждая встреча с лидерами стран-партнеров включает переговоры о взаимодействии с украинским ОПК.

«Все больше стран и лидеров заинтересованы в сотрудничестве именно с нашей оборонной промышленностью. Почти каждая встреча с действительно сильными партнерами Украины - это всегда разговор о сотрудничестве с украинскими производителями оружия, новые договоренности о совместной работе. Это все - доверие к Украине. Это все во многом - результаты именно вашей работы», - обратился Президент к работникам отрасли.

Во время мероприятия минутой молчания почтили память украинцев, которые погибли, работая и воюя ради страны.

Государственными наградами были отмечены работники украинских предприятий: орденами «За заслуги» III степени, один из которых - посмертно, медалью «За труд и доблесть» и почетным званием «Заслуженный машиностроитель Украины».

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оружие Владимир Зеленский

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