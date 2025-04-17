Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський анонсував посилення виробництва зброї в Україні

21:17, 17 квітня 2025
За словами Зеленського, понад 40% зброї на фронті — українського виробництва.
Володимир Зеленський анонсував посилення виробництва зброї в Україні
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з працівниками оборонно-промислового комплексу України заявив, що країна продовжить нарощувати виробництво зброї — як власними силами, так і в партнерстві з іншими державами. Про це повідомив Офіс Президента.

Глава держави подякував працівникам підприємств ОПК за внесок у зміцнення обороноздатності України та відзначив їх державними нагородами. Зустріч відбулася з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу, який в Україні відзначають 13 квітня.

«Вже зараз наш оборонно-промисловий комплекс виробляє понад тисячу видів зброї: від снарядів для артилерії до ракет і далекобійної зброї, наших дронів. Понад 40 відсотків усієї зброї, що застосовується на фронті для оборони нашої країни, вироблено в Україні», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості співпраці з міжнародними партнерами, які дедалі більше зацікавлені в українських розробках. За його словами, майже кожна зустріч із лідерами країн-партнерів включає переговори про взаємодію з українським ОПК.

«Все більше країн і лідерів зацікавлені у співпраці саме з нашою оборонною промисловістю. Майже кожна зустріч зі справді сильними партнерами України – це завжди розмова про співпрацю з українськими виробниками зброї, нові домовленості щодо спільної роботи. Це все – довіра до України. Це все багато в чому – результати саме вашої роботи», — звернувся Президент до працівників галузі.

Під час заходу хвилиною мовчання вшанували памʼять українців, які загинули, працюючи й воюючи заради країни.

Державними нагородами були відзначені працівники українських підприємств: орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, один із яких — посмертно, медаллю «За працю і звитягу» та почесним званням «Заслужений машинобудівник України».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

зброя Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іспит в загальні апеляційні суди: відомі результати та прізвища

706 кандидатів в апеляційні суди допущені до співбесід, а для 208 претендентів конкурс вже завершився.

У конкурсі на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів залишається 706 кандидатів

ВККС завершила перевірку практичних завдань претендентів на посади суддів апеляційних судів з цивільної та кримінальної спеціалізації.

Дезертирам запропонують добровільно повернутися на службу до 30 серпня 2025 року – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект

Дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, можуть продовжити до 30 серпня 2025 року.

ВККС опинилася в «обіймах» НАБУ та ДБР – Комісія починає тонути в кримінальних провадженнях

Проблеми, що виникли у члена ВККС Володимира Луганського, можуть стати не тільки його проблемами.

У Міноборони розповіли, що робити, коли Резерв+ не бачить статус особи з інвалідністю

В залежності від дати встановлення інвалідності можна подати заяву через електронний кабінет або звернутися до закладу охорони здоров’я.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду