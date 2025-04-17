Володимир Зеленський анонсував посилення виробництва зброї в Україні

За словами Зеленського, понад 40% зброї на фронті — українського виробництва.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з працівниками оборонно-промислового комплексу України заявив, що країна продовжить нарощувати виробництво зброї — як власними силами, так і в партнерстві з іншими державами. Про це повідомив Офіс Президента.

Глава держави подякував працівникам підприємств ОПК за внесок у зміцнення обороноздатності України та відзначив їх державними нагородами. Зустріч відбулася з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу, який в Україні відзначають 13 квітня.

«Вже зараз наш оборонно-промисловий комплекс виробляє понад тисячу видів зброї: від снарядів для артилерії до ракет і далекобійної зброї, наших дронів. Понад 40 відсотків усієї зброї, що застосовується на фронті для оборони нашої країни, вироблено в Україні», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості співпраці з міжнародними партнерами, які дедалі більше зацікавлені в українських розробках. За його словами, майже кожна зустріч із лідерами країн-партнерів включає переговори про взаємодію з українським ОПК.

«Все більше країн і лідерів зацікавлені у співпраці саме з нашою оборонною промисловістю. Майже кожна зустріч зі справді сильними партнерами України – це завжди розмова про співпрацю з українськими виробниками зброї, нові домовленості щодо спільної роботи. Це все – довіра до України. Це все багато в чому – результати саме вашої роботи», — звернувся Президент до працівників галузі.

Під час заходу хвилиною мовчання вшанували памʼять українців, які загинули, працюючи й воюючи заради країни.

Державними нагородами були відзначені працівники українських підприємств: орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, один із яких — посмертно, медаллю «За працю і звитягу» та почесним званням «Заслужений машинобудівник України».

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