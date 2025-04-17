Дополнительное вознаграждение является одноразовым дополнительным видом денежного обеспечения, а не ежемесячным – Верховный Суд указал на ошибочность выводов судов

Верховный Суд отменил решения судов, которые признали противоправными действия управления Нацполиции по невключению дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабмина о выплатах военнослужащим и полицейским, в состав денежного обеспечения полицейского при исчислении единовременной помощи.

Источник фото: vitatv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По своей правовой природе дополнительное вознаграждение, установленное пунктом 1 постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения», является единовременным дополнительным видом денежного обеспечения.

На это указал в постановлении от 27 марта 2025 года Верховный Суд в составе коллегии судей КАС, рассмотрев кассационную жалобу Главного управления Национальной полиции в Житомирской области на решения судов по делу № 240/2921/23.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с иском к Главному управлению Национальной полиции в Житомирской области, указав, что при увольнении из полиции ей были выплачены не все причитающиеся суммы денежного обеспечения, предусмотренные постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года №168, при начислении единовременной денежной помощи при увольнении в размере 25% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы и компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Суды предыдущих инстанций частично удовлетворили иск, признали противоправными действия ответчика по невключению индексации и дополнительного вознаграждения в состав денежного обеспечения при исчислении единовременной помощи, а также обязали провести соответствующий перерасчет и выплату.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций в обжалуемой части и принял в этой части новое решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований.

Рассматривая вопрос, является ли дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением №168, вознаграждением, которое имеет постоянный характер и подлежит включению в состав месячного денежного обеспечения для определения размера единовременной денежной помощи при увольнении из полиции, пункт 1 постановления №168 четко и однозначно предусматривает, что:

дополнительное вознаграждение по своей сути является временной (непостоянной) выплатой полицейского, поскольку устанавливается на период действия военного положения и напрямую зависит от наличия (действия) в Украине правового режима военного положения;

размер дополнительного вознаграждения не является фиксированным, поскольку оно выплачивается пропорционально в расчете на месяц в зависимости от выполнения задач и времени участия полицейского в боевых действиях или обеспечения мер по национальной безопасности и обороне, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии и нахождения непосредственно в районах в период осуществления указанных мер;

определяется приказами командиров (начальников).

Таким образом, при отсутствии хотя бы одного из указанных условий выплата дополнительного вознаграждения не осуществляется.

По своей правовой природе дополнительное вознаграждение, установленное пунктом 1 постановления №168, является единовременным дополнительным видом денежного обеспечения.

Вывод судов предыдущих инстанций о том, что предусмотренное постановлением №168 дополнительное вознаграждение соответствует признакам ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения, поскольку является ежемесячным и имеет постоянный характер, является ошибочным.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.