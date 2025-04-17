Дополнительное вознаграждение является одноразовым дополнительным видом денежного обеспечения, а не ежемесячным – Верховный Суд указал на ошибочность выводов судов

По своей правовой природе дополнительное вознаграждение, установленное пунктом 1 постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения», является единовременным дополнительным видом денежного обеспечения.
На это указал в постановлении от 27 марта 2025 года Верховный Суд в составе коллегии судей КАС, рассмотрев кассационную жалобу Главного управления Национальной полиции в Житомирской области на решения судов по делу № 240/2921/23.
Обстоятельства дела
Истец обратилась в суд с иском к Главному управлению Национальной полиции в Житомирской области, указав, что при увольнении из полиции ей были выплачены не все причитающиеся суммы денежного обеспечения, предусмотренные постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года №168, при начислении единовременной денежной помощи при увольнении в размере 25% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы и компенсации за неиспользованные дни отпуска.
Суды предыдущих инстанций частично удовлетворили иск, признали противоправными действия ответчика по невключению индексации и дополнительного вознаграждения в состав денежного обеспечения при исчислении единовременной помощи, а также обязали провести соответствующий перерасчет и выплату.
Позиция Верховного Суда
Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций в обжалуемой части и принял в этой части новое решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований.
Рассматривая вопрос, является ли дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением №168, вознаграждением, которое имеет постоянный характер и подлежит включению в состав месячного денежного обеспечения для определения размера единовременной денежной помощи при увольнении из полиции, пункт 1 постановления №168 четко и однозначно предусматривает, что:
Таким образом, при отсутствии хотя бы одного из указанных условий выплата дополнительного вознаграждения не осуществляется.
По своей правовой природе дополнительное вознаграждение, установленное пунктом 1 постановления №168, является единовременным дополнительным видом денежного обеспечения.
Вывод судов предыдущих инстанций о том, что предусмотренное постановлением №168 дополнительное вознаграждение соответствует признакам ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения, поскольку является ежемесячным и имеет постоянный характер, является ошибочным.
Автор: Наталя Мамченко
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