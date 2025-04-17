Екатерина Черногоренко объяснила, как действовать, если Резерв+ не показывает отсрочку по инвалидности

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко предоставила разъяснения относительно действий в ситуации, когда в приложении «Резерв+» не отображается отсрочка по инвалидности.
По ее словам, алгоритм действий зависит от того, когда именно была установлена инвалидность.
Если инвалидность установлена до 1 января 2025 года:
- нужно подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью на первичную регистрацию в системе Министерства социальной политики. К заявлению следует приложить сканкопию справки.
- после этого данные должны автоматически появиться в реестрах Минсоцполитики;
- также можно обратиться в местный орган социальной защиты населения (ОСЗН) с оригиналом справки об инвалидности и паспортом. В этом случае специалисты внесут информацию вручную.
Если инвалидность установлена после 1 января 2025 года:
- нужно проверить наличие соответствующей информации на Социальном портале (soc.gov.ua);
- проверка осуществляется по результатам оценки экспертной команды, которая заменила ранее действующую МСЭК;
- в случае отсутствия данных или наличия ошибок следует обратиться в медицинское учреждение, где проводилась оценка.
После обновления информации в соответствующих реестрах, она автоматически отобразится и в приложении «Резерв+».
Фото: Facebook / Катерина Черногоренко
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