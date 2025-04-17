Катерина Черногоренко пояснила, як діяти, якщо Резерв+ не показує відстрочку за інвалідністю

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко надала роз’яснення щодо дій у ситуації, коли в застосунку «Резерв+» не відображається відстрочка через інвалідність.
За її словами, алгоритм дій залежить від того, коли саме було встановлено інвалідність.
Якщо інвалідність встановлено до 1 січня 2025 року:
– потрібно подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю на первинну реєстрацію в системі Міністерства соціальної політики. До заяви слід додати сканкопію довідки.
– після цього дані мають автоматично з’явитися в реєстрах Мінсоцполітики;
– також можна звернутися до місцевого органу соціального захисту населення (ОСЗН) з оригіналом довідки про інвалідність і паспортом. У цьому випадку спеціалісти внесуть інформацію вручну.
Якщо інвалідність встановлено після 1 січня 2025 року:
– потрібно перевірити наявність відповідної інформації на Соціальному порталі (soc.gov.ua);
– перевірка здійснюється за результатами оцінки експертної команди, яка замінила раніше діючу МСЕК;
– у разі відсутності даних або наявності помилок слід звернутися до медичного закладу, де проводилася оцінка.
Після оновлення інформації у відповідних реєстрах, вона автоматично відобразиться і в застосунку «Резерв+».
Фото: Facebook / Катерина Черногоренко
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