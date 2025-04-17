На Хмельниччині група осіб розповсюджувала наркотичні речовини через Телеграм-канал

Замовлення приймали через Telegram-магазин, а доставку здійснювали через поштомати.

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На Хмельниччині оголосили підозру п’яти особам за фактами збуту наркотичних засобів через Telegram-канал. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що житель Дніпра організував схему збуту заборонених речовин на території Хмельницької та сусідніх областей. До злочинної діяльності у січні цього року він залучив мешканців Хмельницької та Тернопільської областей, у тому числі й неповнолітнього хлопця.

Замовлення приймали та оформляли через Telegram-магазин, а доставку здійснювали через поштомати.

В ході проведення санкціонованих обшуків у Хмельницькій, Дніпропетровській та Тернопільській областях у фігурантів вилучено понад 3 кг небезпечних речовин – розфасований «Альфа-PVP», амфетамін, канабіс.

Щодо дорослих учасників злочинної групи судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а неповнолітній перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Підозрюваним загрожує від 6 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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