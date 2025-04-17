Українцям нагадали, яка відповідальність за експлуатацію дитячої праці

Забороняється використання примусової праці та використання праці неповнолітніх на небезпечних для здоров'я роботах.

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Державна служба з питань праці нагадала, яка відповідальність за експлуатацію дитячої праці.

Відповідно до статті 3 Конвенції про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці №182, примусова чи обов’язкова праця належить до однієї з найгірших форм дитячої праці.

Стаття 43 Конституції України забороняє використання примусової праці та використання праці неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах.

Відповідно до статті 150 Кримінального кодексу України, експлуатація дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці карається арештом до шести місяців або обмеженням волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ми писали, чи допустимо прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить практику.

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