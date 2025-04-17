Украинцам напомнили, какая ответственность за эксплуатацию детского труда

Запрещается использование принудительного труда и использования труда несовершеннолетних на опасных для их здоровья работах.

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Государственная служба по вопросам труда напомнила, какая ответственность за эксплуатацию детского труда.

Согласно статье 3 Конвенции о запрете и немедленных мерах по ликвидации худших форм детского труда №182, принудительный или обязательный труд относится к одной из худших форм детского труда.

Статья 43 Конституции запрещает использование принудительного труда и использования труда несовершеннолетних на опасных для их здоровья работах.

Согласно статье 150 Уголовного кодекса Украины, эксплуатация ребенка, не достигшего возраста, с которого законодательством разрешается трудоустройство, путем использования его труда наказывается арестом до шести месяцев или ограничением свободы до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее мы писали, допустимо ли принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику.

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