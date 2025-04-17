МОН опровергло слухи о сокращении летних каникул – решение принимают сами школы

МОН: Никакого решения о сокращении каникул правительство не принимало.

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В социальных сетях и медиа появилась информация о якобы сокращении летних каникул в 2025 году. В Министерстве образования и науки Украины заявили, что правительство не принимало никаких решений по этому поводу - организация учебного процесса остается в компетенции самих школ.

Как объясняет МОН, согласно постановлению Кабинета Министров от 23 июля 2024 года, 2024/2025 учебный год длится со 2 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года. Однако 30 июня - это не обязательная дата завершения занятий, а предельный срок. То есть школы самостоятельно определяют структуру учебного года, включая даты каникул.

Такое право закреплено в законодательстве уже много лет - задолго до полномасштабной войны. Педагогические советы каждого заведения принимают решение, учитывая:

- общий объем учебной нагрузки;

- ситуацию с безопасностью в регионе;

- индивидуальные потребности учеников;

- готовность педагогического коллектива.

Июнь, по словам МОН, не является обязательным учебным месяцем. Он может использоваться как гибкий период для:

- дополнительных консультаций;

- проектной работы;

- образовательных экскурсий;

- летних школьных лагерей;

- индивидуальных занятий.

Цель таких форматов - помочь ученикам наверстать пробелы в знаниях, связанные с условиями военного времени. В то же время каждая школа самостоятельно решает, нужна ли такая форма обучения в июне.

МОН подчеркнуло, что ни одного нормативного документа об обязательном продолжении обучения или сокращении каникул не существует. В министерстве призвали родителей, учителей и учеников проверять информацию в официальных источниках и доверять решениям своих учебных заведений, которые учитывают реальные условия и потребности детей.

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