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МОН спростувало чутки про скорочення літніх канікул – рішення ухвалюють самі школи

20:41, 17 квітня 2025
МОН: Жодного рішення про скорочення канікул уряд не ухвалював.
МОН спростувало чутки про скорочення літніх канікул – рішення ухвалюють самі школи
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У соціальних мережах та медіа з’явилась інформація про нібито скорочення літніх канікул у 2025 році. У Міністерстві освіти і науки України заявили, що уряд не ухвалював жодних рішень із цього приводу — організація навчального процесу залишається в компетенції самих шкіл.

Як пояснює МОН, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 23 липня 2024 року, 2024/2025 навчальний рік триває з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Проте 30 червня — це не обов’язкова дата завершення занять, а граничний термін. Тобто школи самостійно визначають структуру навчального року, включно з датами канікул.

Таке право закріплене в законодавстві вже багато років — задовго до повномасштабної війни. Педагогічні ради кожного закладу ухвалюють рішення, зважаючи на:

  • загальний обсяг навчального навантаження;
  • безпекову ситуацію в регіоні;
  • індивідуальні потреби учнів;
  • готовність педагогічного колективу.

Червень, за словами МОН, не є обов’язковим навчальним місяцем. Він може використовуватися як гнучкий період для:

  • додаткових консультацій;
  • проєктної роботи;
  • освітніх екскурсій;
  • літніх шкільних таборів;
  • індивідуальних занять.

Мета таких форматів — допомогти учням надолужити прогалини в знаннях, пов’язані з умовами воєнного часу. Водночас кожна школа самостійно вирішує, чи потрібна така форма навчання в червні.

МОН наголосило, що жодного нормативного документа про обов’язкове продовження навчання чи скорочення канікул не існує. У міністерстві закликали батьків, учителів та учнів перевіряти інформацію в офіційних джерелах і довіряти рішенням своїх закладів освіти, які враховують реальні умови та потреби дітей.

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МОН України школа канікули

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