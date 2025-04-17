На Житомирщині судили молодика, який напав з кулаками на охоронця супермаркету через вимогу розрахуватися за пиво

Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок 19-річному молодику, який побив охоронця супермаркету. Він отримав покарання у вигляді 2 роки обмеження волі. Про це повідомляє пресслужба суду.
Суд встановив, що 19-річний молодик у стані наркотичного сп’яніння у приміщенні одного із супермаркетів побив літнього охоронця, завдавши йому кілька ударів рукою та ногою у голову та по тулубу, збивши з ніг.
Так чоловік відреагував на вимогу охоронця розрахуватися за пляшку пива, яку він викрав з магазину за 15 хвилин до події.
У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, також вона повністю підтверджена сукупністю інших зібраних та досліджених у судовому засіданні доказів, зокрема, і відео з камер відеоспостереження, розташованих у супермаркеті.
Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував, що обвинувачений, який хоч і є раніше не судимим, проте на розгляді щодо нього у суді перебуває кримінальне провадження за такою ж статтею, має негативну характеристику за місцем проживання, зловживає спиртними напоями.
Також суд узяв до уваги прохання потерпілого ізолювати обвинуваченого від суспільства.
Обтяжувальною обставиною суд визнав скоєння кримінального правопорушення у стані наркотичного сп’яніння.
До набрання вироком чинності обвинуваченого залишено під вартою (справа № 274/2119/25).
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