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На Закарпатті заступник командира батальйону організував схему поборів з військових, — ДБР

19:48, 17 квітня 2025
Розмір хабарів залежав від обставин та можливостей військовослужбовців — від 30 тисяч гривень до 3 тисяч доларів.
На Закарпатті заступник командира батальйону організував схему поборів з військових, — ДБР
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На Закарпатті затримали заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин, який організував схему систематичних поборів з підлеглих. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що протягом тривалого часу посадовець вимагав від військовослужбовців гроші за вирішення різних службових питань – від оформлення відпусток до приховування дисциплінарних порушень.

Зокрема, за гроші він обіцяв не повідомляти про самовільне залишення місця служби, сприяти переведенню до інших підрозділів або уникненню відрядження в район бойових дій.

Так, розмір хабарів залежав від обставин та можливостей військовослужбовців — від 30 тисяч гривень до 3 тисяч доларів.

Під час реалізації однієї з «угод» фігурант запропонував солдату, який повернувся з самовільного залишення частини, за 1 тисячу доларів допомогти з переведенням на тилову посаду.

Фігуранта затримали під час отримання другої частини хабаря — 500 доларів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває. Перевіряються інші можливі факти зловживань та одержання хабарів від підлеглих військовослужбовців.

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